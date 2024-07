Kde jsou hranice nesvobody? Historik Timothy Snyder o nich bude mluvit na konferenci Českého rozhlasu

Jeho knihy se staly mezinárodními bestsellery. Přednášky po celém světě vyprodává během několika dní. Nejčastěji se věnuje pohnutým dějinám střední a východní Evropy a pravidelně komentuje současné dění na Ukrajině. Americký spisovatel, historik a profesor z Yaelovy univerzity Timothy Snyder teď přijíždí i do Prahy. V pondělí vystoupí na konferenci o hranicích nesvobody pořádané Českým rozhlasem Plus. Praha 10:18 15. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Timothy Snyder, americký historik a expert na novodobé dějiny střední a východní Evropy z Yaleovy univerzity v USA a z vídeňského Institutu pro humanitní vědy | Foto: Filip Nerad | Zdroj: Český rozhlas

„Lidé uvažují, co po nich nejspíš bude represivnější vláda chtít, a pak se podle toho dobrovolně chovají, aniž by jim to kdokoliv přikazoval,“ píše Snyder.

Podle amerického spisovatele sice nejsme chytřejší než dřívější generace, můžeme se ale poučit z jejich zkušeností a nastupujícím tyraniím včas vzdorovat.

Názvy jednotlivých kapitol a zároveň lekcí, které si z jeho knihy má čtenář odnést, nejsou nijak složité. A i přesto, že ji vydal v roce 2017, jsou stále víc než aktuální. Vybízí v nich třeba k říkání pravdy, chránění si soukromí, lásce k vlasti, přemýšlení o tom, co říkáme, nebo k odvaze.

Důležitý je podle něj i přístup k informacím. Lidé je musí nejen umět hledat, ale i analyzovat. O problematice dezinformací a to hlavně ve vztahu k válce na Ukrajině mluvil i v rozhovoru pro Český rozhlas v roce 2022.

Zmínil přitom, že není potřeba vždy na ruskou propagandu reagovat, ale raději vyprávět svůj vlastní smysluplný příběh.

„Je to pro každého zdravější. A taky účinnější pro svět jako celek. A přesně tohle dělá Zelenskyj. Ne každý má jeho nadání, odhodlání a morální principy, ale obecně je vyprávět vlastní příběh lepší strategie, než se zapojovat do toho, co dělají Rusové,“ řekl Snyder před dvěma lety.

‚Smát se Rusku‘

V posledních dvou letech se stal Timothy Snyder jedním z nejznámějších a zároveň nejvýraznějších historiků, komentujících válku na Ukrajině. Díky tomu, že umí číst v deseti evropských jazycích, mezi nimi i rusky, se dokáže orientovat v tamních médiích a může dohledávat informace v cizojazyčných archivech.

Jako odborníka na střední a východní Evropu ho proto zvou na konference po celém světě. Jednou ze strategií, kterou lidem doporučuje, je dělat si z Ruska legraci.

„Není to jediná věc, ale je velmi důležitá, protože oni fungují v režimu, ve kterém je všechno smrtelně vážné. A my je musíme brát vážně, protože mluví o vážných věcech, jako je jaderná válka. Je to pořád dokola. Jaderná válka, jaderná válka. Celé to závisí na tom, že je bereme vážně. A když se tomu smějete, tak jim připomínáte, co sami vědí. Že je to celé jenom hra,“ popsal.

Ve svých knihách se Timothy Snyder zabývá Habsburky, druhou světovou válkou, komunismem i stavěním zdí jako bariér proti uprchlíkům v Severní Americe a Evropě. Nejnovější kniha vyjde americkému spisovateli letos na podzim a jejím tématem bude svoboda. Podle Snydera totiž lidé ztrácí povědomí o tom, co znamená, a to nás vede do krize.