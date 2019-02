Celý internet se dá zkopírovat, říká vizuální básník Goldsmith. Autorská práva prý postrádají smysl

Na Akademii výtvarných umění v Praze měl přednášku básník Kenneth Goldsmith. Věnoval se tématu nekreativního psaní, což je zároveň název jeho manifestu, kde mimo jiné zmiňuje, že autorská práva k textům v současné době postrádají smysl. „Celý internet se dá zkopírovat a vložit. Takže si zkuste kontrolovat celý internet,“ říká. Praha 16:10 4. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kenneth Goldsmith | Foto: Miquel Taverna | Zdroj: Flickr (CC BY 2.0)

Původně jste studoval sochařství. Co vás vedlo k tomu, že jste se začal věnovat psaní?

Myslím si, že to bylo automaticky kvůli tomu, že svět začal být digitální. Když byl ještě převážně analogový, dávalo smysl pracovat i s odpovídajícími analogovými materiály.

Poslechněte si rozhovor s Kennethem Goldsmithem. Interview s básníkem vedl Martin Hrnčíř

Jakým způsobem podle vás změnily sociální sítě vnímání textů?

Naneštěstí ve Spojených státech máme prezidenta, který ovládá zemi skrz sociální sítě. To, jak používá text, je velmi nekonvenční. Dělá pravopisné chyby nebo například píše celá slova velkými písmeny. A přesně takhle vede zemi – způsobem, který je založený na nepřesném používání jazyka.

Přesto se mu daří šířit myšlenky dál. I ty se ale očividně podobají stylu, jakým jsou napsány. Proto si myslím, že je důležité nejen sledovat, jak Donald Trump komunikuje, ale také to, co říká.

Na Akademii výtvarných umění v Praze jste měl přednášku, ve které jste zmiňoval, že se máme vyhýbat takzvanému „cloudovému“ zálohování. Máte pocit, že pomalu ztrácíme kontrolu nad digitálním světem?

Podle mě bychom měli být opatrní. Myslím si, že „cloud“ můžete používat, ale nelze mu věřit. Když si něco nemůžete stáhnout, tak to vlastně neexistuje. Celý web by měl být dostupný ke stažení na pevný disk, ty jsou velmi levné. Pro mě je lepší mít systém takto zálohovaný a kdykoliv dostupný, protože cloudům nevěřím.

Máte zálohovaný i váš web UBU.com?

Záloh mám hned několik. Ty se navíc takzvaně „zrcadlí“ na různé servery po celém světě. Takže kdyby zmizel server, na kterém stránky běží, nic není ztraceno. Web UBU je totiž největším internetovým zdrojem avantgardního umění a je ještě k tomu zdarma přístupný komukoliv na světě.

Ve vašem manifestu „Nekreativní psaní“ zmiňujete, že autorská práva k textům postrádají v naší digitální době smysl. Proč si to myslíte?

Celý internet se dá zkopírovat a vložit. Takže si zkuste kontrolovat celý internet. Hodně zdaru.

V roce 2011 jste byl pozván do Bílého domu na oslavu americké poezie. Těsně předtím jste měl kurz, který navštívila tehdejší první dáma Spojených států Michelle Obamová. Jak reagovala na vaše myšlenky?

Vypadalo to, že Michelle Obamové se moje myšlenky opravdu líbí. Byla nadšená. Smála se, pokládala skvělé otázky. Zajímalo ji taky, jak moc se dá podle mých ideálů v 21. století žít.

Mosty jako inspirace

Během večera jste přečetl například báseň spisovatele Walta Whitmana nebo vlastní text „Traffic“. Co tyhle dva texty spojovalo?

Tématem čtení byly některé americké symboly – a v mém případě jsou to všechno mosty. Pro mě je takovou americkou ikonou Brooklynský most. Zmiňovaná báseň Walta Whitmana je z doby, kdy tenhle most ještě nestál. Další text, tentokrát modernější, napsal Hart Crane. A na závěr jsem přečetl svůj text o tom, jak je Brooklynský most šíleně ucpaný a přetížený.

Myslíte si, že může poezie v současném světě něco změnit?

Poezie je dost působivá, když se zhudební, což je třeba případ rapu. Je to společensko-polický fenomén, který mění život každému. Dřív takhle fungoval folk. Bohužel poezie bez hudby takový vliv nemá.

Na přednášce jste zmínil, že jste koupil dům v Evropě.

Východní Evropa mě přitahuje už dlouho. Nedávno jsem koupil dům na Istrijském poloostrově v Chorvatsku. Tahle oblast je podle mě kulturně napřed před Západem. Proto jsem tu často. Prostě se tu cítím líp.

Je to proto, že politika východní Evropy je radikálnější?

Podle mého názoru je to odkaz politického myšlení a dědictví komunismu. To se mi na tom líbí.