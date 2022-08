Nakladatelství v Německu stáhlo dětské knihy na motivy Vinnetoua. Kritikům vadily rasové stereotypy

Jáchym Topol: Panuje úzkost, to tu nebylo snad nikdy vyjma baroka. Nebezpečí je přece osud člověka

Válka na Ukrajině nás vrhla z doby postfaktické znovu do doby kamenné, tvrdí spisovatel Jáchym Topol. O to víc si dnes cení pádu komunismu a 90. let.