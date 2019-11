Špinavá jáma a její typy. Cenu za nejpodivnější knižní titul vyhrál poprvé spisovatel posmrtně

Tradiční anketa o nejdivnější knižní titul roku - cena Diagram - už zná svého letošního vítěze. Vyhrála ji příručka o stavění pastí na zvířata Špinavá jáma a její typy od Charlese Dobbinse. Porazila i knihu o řemeslných sýrech a úskalích jejich výroby. Poprvé v historii soutěže, která byla založena roku 1978, získal spisovatel ocenění im memoriam. Londýn 9:20 29. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Knihkupectví (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Špinavá jáma a její typy obsahuje návody na vytváření různých pastí na zvěř. Také ale třeba popisuje, jaké vybavení a náčiní lovec na stavbu pastí potřebuje. Kniha doslova ovládla hlasování, dostala 40 procent hlasů. Podle Horace Benta, který anketu organizuje, byl letošní ročník zatím tím nejlepším. Obsahoval podle něj opravdu silné tituly.

Na druhém místě skončil titul Konec války proti řemeslným sýrům od respektované vědkyně v oblasti potravinářství Catherine Donnellyové s 24 procenty hlasů. V knížce se zastává používání nepasterizovaného mléka při tradiční výrobě sýrů. Podle ní například ve Spojených státech zažívá taková metoda doslova obrození. Zákazníci totiž požadují tradičně vyráběné a vysoce kvalitní potraviny.

Problém ale podle ní je, že výroba řemeslných sýrů čelí regulačním hrozbám ze stran úřadů, které výrobu ze syrového mléka komplikují nebo dokonce zakazují. Tématem je totiž bezpečnost syrového mléka. A mléko není to jediné, čeho se regulace týkají. Úřady se podle Donnellyové snažily zakázat například i používané dřevěné desky, používání popela nebo stanovily velmi přísná mikrobiologická kritéria, která některé sýry nemůžou splnit.

Noemova kocovina

Třetí místo obsadila kniha Noe jde do naha: Biblické příběhy, které vás v nedělní škole neučili. Za tímto titulem stojí Xanna Eve Chownová, která sepsala dvacet podivných příběhů ze Starého zákona, které běžní čtenáři biblického textu možná neznají. A podle anotace ani nikdy nezapomenou. Nedočtou se tam nic o Noemově arše nebo Davidu a Goliášovi, ale třeba o Noemově kocovině a o Davidovi a jeho chlupatém synovi.

Mezi další zajímavé tituly, které letos soutěžily, patří i Jak pít bez pití od Fiony Beckettové, která nepíše o nějakém novém trendu, kdy by se lidé snažili žít bez příjmu tekutin, ale popisuje výhody dnů bez alkoholu pro zdravý životní styl. V anketě se ale objevila třeba i Hitlerova Monstra: Nadpřirozená historie třetí říše - což je titul o oblibě okultismu ve vedení nacistického Německa.

Cena? Lahev vína

Cenu Diagram udílí vydavatelský časopis The Bookseller. O výherci dříve rozhodovala skupina porotců. Od roku 2000 o něm ale rozhodují lidé ve veřejném hlasování. Výherci nedostávají žádnou cenu nebo trofej, ale lahev klaretu.

I když by se na první pohled nebo dojem mohlo zdát, že je to jen další anketa bizarností, mezi oceňovanými knihami jsou skutečné vědecké práce. Není to tedy braková literatura, ale podle magazínu často velmi záslužné tituly o anatomii, archeologii, historii, gastronomii nebo dalších oblastech lidského zkoumání a působení.