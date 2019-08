V Německu odkyselí přes čtyři tuny knih z Národní knihovny. Záchrana tisků přijde na šest milionů

Z Národní knihovny v Praze ve středu odvezl kamion 3800 knih na odkyselení na specializované pracoviště do Německa. Bez tohoto procesu by se mohl papír za pár měsíců rozpadnout, odkyselení ho zachová na další desítky let. Odvezená várka se v říjnu do knihovny vrátí a na odkyselení kamion odveze další dvě a čtvrt tuny knih. Ministerstvo kultury uvolnilo na zakázku šest milionů korun. Doporučujeme Praha 18:32 7. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do Německa byla odvezena první várka svazků (ilustrační foto) | Foto: Gellinger/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

„V České republice se prozatím nenachází pracoviště, které by bylo schopno naplnit naše požadavky, takže nám nezbývá nic jiného, než spolupracovat se zahraničními partnery,“ řekl Radiožurnálu ředitel Národní knihovny Martin Kocanda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ředitel Národní knihovny Martin Kocanda v rozhovoru pro pořad Ranní interview Radiožurnálu vysvětluje proces odkyselení knih, který prodlouží jejich životnost

Národní knihovna spolu se slovenskými kolegy uvažuje o vybudování vlastní odkyselovací linky, která by poté fungovala pro potřeby obou zemí. „Celý proces by se zlevnil a plánování by bylo mnohem operativnější,“ upřesnil Kocanda.

Neutralizace knih

Proces odkyselení knih se podle Kocandy označuje jako neutralizace. „Kyselý papír je zapotřebí namočit do roztoku, který neutralizuje kyseliny obsažené v papíru,“ popsal ředitel Národní knihovny.

K odvozu byly vybrány publikace a periodika v kritickém stavu. „Měříme hodnoty pH jednotlivých knih. Knihy, u kterých bylo pH nejnižší jsou nejvíce ohrožené,“ doplnil ředitel Národní knihovny v Praze.

Proces odkyselení knih můžete zhlédnout v následujícím videu:

V depozitářích Národní knihovny je přes sedm milionů knihovních svazků vyrobených po roce 1800. Zhruba 96 procent z nich bude třeba odkyselit, jak přiblížila ředitelka odboru ochrany knihovních fondů NK Petra Vávrová. Po roce 1845 se změnila technologie výroby papíru a tzv. dřevitý papír je po čase postižen kyselou hydrolýzou, tedy kyselostí.

První odvezená várka s hmotností 2,2 tuny se do Prahy vrátí na začátku října. Celkové množství svazků, tedy 4,5 tuny, by mělo být odkyseleno do konce letošního roku.