Knihy v budoucnu určitě nezaniknou, stejně jako neskončilo ani divadlo, věří nakladatel Brandejs

„V nakladatelstvích máme nějaké základní jistoty, ale jinak je to hodně o dobrodružství," popisuje v pořadu Českého rozhlasu Plus Hovory Tomáš Brandejs, který založil nakladatelství 65. pole. Občas totiž podle něj nejde odhadnout, jestli se bude ta která kniha číst. „Ve společnosti se často mění trendy i nálady, takže se stává, že kniha, které jsem ani moc nevěřil, nakonec hodně překvapí," dodává. Hovory Praha 12:11 29. července 2025

Asi naposled dnešní čtyřicátníci vyrůstali na knížkách, jak to ale bude s dnešními dětmi? Budou se knihy dál kupovat?

„To samozřejmě teprve uvidíme, ale myslím, že za 20 let se budou knihy číst méně než dnes. Už teď mají obrovskou konkurenci v podobě mobilů a dalších digitálních přístrojů,“ odpovídá Brandejs. „Pevné jádro čtenářů ale zůstane a bude číst dál, stále to bude příjemná činnost. Ale je pravdou, že už půjde o jiný svět. Knihy rozhodně nezaniknou, stejně jako nezaniklo například divadlo. Jsem optimistou,“ přiznává ve vysílání Českého rozhlasu Plus nakladatel.

Lidé se chtějí bavit

Knižní nakladatelství je podle Brandejse nesmírně citlivé na dění ve společnosti. „Teď je doba víc nervózní, je cítit úzkost, nejistota. A od ekonomických problémů se společnost posouvá k závažnějším tématům. Takže v našem oboru je teď spíš stagnace, a to i proto, že celková kondice ekonomiky není úplně optimální,“ uvažuje.

„Na druhou stranu je pravda, že v těžké době lidé nechtějí číst o závažných tématech, o diktaturách, válkách. Někdy si člověk musí přečíst něco oddechového, pozitivního. Něco, v čem je energie, láska a podobně. Takže čtenáři vyhledávají protiváhu hrůzám, které ve světě jsou,“ míní.

„Musíme vyvažovat a žít dál, nemůžeme se trápit vším, co se děje – a zároveň proti tomu ale dělat maximum,“ dodává nakladatel.

Poslechněte si celé Hovory, kde nakladatel mluví i o unikátním Atlasu vzdálených zvuků. Dozvíte se také, jak poznat bestseller nebo jak dlouhá je cesta z tiskárny až do rukou čtenářů. Víc v audiozáznamu výše.