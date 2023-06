V Bratislavě se o víkendu koná knižní festival BRaK. Soustředí se na nezávislé tvůrce a malá nakladatelství

Bratislavský knižní festival není jako jiné evropské veletrhy. Velké komerční tituly ani stánky významných vydavatelských domů na něm nehledejte. BRaK, jak si festival zkráceně říká, se soustředí na nezávislé knižní tvůrce a malá nakladatelství. Letos odstartoval už desátý ročník plný diskuzí, autorských čtení i koncertů a divadelních představení. A samozřejmě krásných knih. Navštívit ho v Bratislavě můžete v sobotu nebo v neděli. Bratislava 18:26 3. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bratislavský knižní festival BRaK | Zdroj: TASR / Profimedia

„Tady máme úplně novou knihu, která je taková vizuální, víc než textová. Je vázaná v plátně, dokonce je v něm ještě ražba. Je to tedy i hmatově zajímavé. Dokonce to má i takovou rozkládací zadní stranu, kde je grafika,“ ukazuje mi podlouhlou béžovou knihu Veronika Michalová z nakladatelství Artforum.

Bratislavský knižní festival prezentuje hlavně knihy, které jsou řemeslně poctivé. Vyzdvihuje i profese, jako jsou grafici, ilustrátoři nebo typografové. „Snažíme se vybrat menší vydavatelství,“ říká ředitel festivalu BRaK František Malík. „Vydavatelství, která svou produkcí trošku vybočují. Mají například ve své produkci feministické knihy, komiksy, náročnější překlady. Jsou to vydavatelství, která se o svou produkci starají zodpovědně,“ doplňuje.

Svou tvorbu na pódiu představuje ukrajinský básník Ostap Slyvynsky. Mezi hosty je i jeden z nejpřekládanějších polských autorů Andrzej Stasiuk nebo vycházející italská hvězda Beatrice Salvioni.

Vliv umělé inteligence

Festival našel své místo v kulturním centru Nová Cvernovka. Prodejci nabízí díla venku na slunci, v bílých stanech mezi zelenými stromy, ve velmi pohodové atmosféře, pochvaluje si BRaK Veronika z Artfora.

„Snaží se být takovým rodinným festivalem, kde můžou přijít celé rodiny i s dětmi. Je tu taková fajnová atmosféra, je fajn tu být mezi knihami,“ říká.

Na doprovodné konferenci vydavatelé debatují nad zákulisím vydávání knih. Letos mluvili třeba o vlivu umělé inteligence na texty, překlady nebo grafiku.

„Bavili jsme se o tom, co to nyní znamená vydávat knihy s ohledem na politickou situaci, technologický rozvoj,“ přibližuje Malík.

BRaK vznikl už před deseti lety, aby pomáhal propagovat současnou knižní kulturu. Slovenská literatura se podle Michala z vydavatelství BRaKu stále potýká s nelichotivými stereotypy.

I kvalitním slovenským knihám na Slovensku nedaří stát se bestsellery s velkým počtem prodaných knih, tak jako těm českým, myslí si ředitel BRaKu Františk Malík.

„Máme pocit, že ty naše hlasy nejsou tak výrazné. Jsou tu ale autoři, kteří by si zasloužili být čtení i překládaní do Evropy. Je to stylisticky vypracovaná literatura. Pomyslnou skleněnou stěnu musíme ještě prorazit,“ říká s tím, že svou výsadní pozici si ale dál drží slovenská poezie.