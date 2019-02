SOUTĚŽ: Vyhrajte novou ilustrovanou knihu 1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Československo

Dobrodružný román nejen pro mladé čtenáře vypráví události prvních měsíců samostatného Československa očima malého příznivce kopané. Ty ho zavedou z bouřlivých Sudet až na Podkarpatskou Rus a do jeho cesty postaví několik významných osobností první republiky. O novou knihu Venduly Borůvkové můžete tento týden hrát v knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Most / Praha 13:00 11. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Venduly Borůvkové 1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Československo | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jedenáctiletý Jenda Vosika si ze všeho nejvíc přeje zahrát s kamarády po škole fotbal. Jeho tatínek, místní učitel a zapálený vlastenec, má pro něj ale jiné plány. Je totiž pondělí 28. října 1918 a vzniká Československo.

Tato událost nejenže na čas přeruší Jendovu milovanou kratochvíli, ale také zřejmě navždy ukončí jeho přátelství s Hansem. A příhraniční Most, ve kterém oba bydlí, změní z poklidného sousedství Čechů a Němců v bojiště. Jedna strana totiž vznik samostatné republiky vítá, zatímco druhá by se nejraději připojila k Německu nebo zpátky k Rakousku.

Ilustrace v knize 1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Československo | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejsou to však jediné změny, které na chlapce ve staronovém státě čekají. Jeho rodina se totiž kvůli tatínkově práci musí vystěhovat. A tak se Jendovo vyprávění postupně přesouvá do Prahy, do Brna, na Slovensko a nakonec na Podkarpatskou Rus. Mnohdy mu přitom do toho skočí někdo jiný, aby popsal svůj vlastní pohled na věc.

Spisovatelka Vendula Borůvková prostřednictvím jedenáctiletého kluka ukazuje, jaký byl život v prvorepublikovém Československu, jaké v té době měla společnost vzory a hodnoty, čeho všeho byli lidé v nouzi schopni i co to například byla Maffie nebo jaké kluby v té době patřily k fotbalovým elitám. Knihu doplňují bohaté ilustrace Vojtěcha Šedy.

