SOUTĚŽ: 27 smrtí Tobyho Obeda. Vyhrajte sbírku reportáží o krutostech kanadského asimilačního programu

Hvízd, písk, prásk – tak švihal bič. Jedna z hlavních školních vzpomínek Tobyho Obeda, aktéra titulního příběhu sbírky, která je věnovaná násilí a bezpráví spojeným s kanadskými internátními školami, kam byly ještě do roku 1996 umisťovány děti původních obyvatel. O nelehké čtení, které polské reportérce Joanně Gierak-Onoszko vyneslo čtenářskou cenu Nike a nominaci na Cenu Ryszarda Kapuścińského, si můžete zahrát v soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Quebec 13:48 31. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obálka knihy 27 smrtí Tobyho Obeda | Zdroj: nakladatelství Absynt

„Někdy sami přemýšlíme nad tím, jestli nějaká témata nejsou příliš otřesná. Kolik můžeme vydržet,“ píše na poslední straně knihy 27 smrtí Tobyho Obeda nakladatelství Absynt.

„Není lehké napsat dobrou knihu o utrpení. Nehledat senzaci a levné emoce. Joanna Gierak-Onoszko píše o hrozivých podmínkách v kanadských internátních školách pro děti původních obyvatel proto, aby ukázala, jak je důležité otevírat a léčit traumata. Své vlastní i národní. Kanada je jeden příklad za všechny.“

Ne všechny ze sítě desítek škol, kam byly umisťovány proti vůli rodičů děti původních obyvatel, vypadaly jako peklo na zemi. Mnoho z nich ale ano. Převýchova. Bití, ponižování, sexuální zneužívání. Tresty přišly za chybu, používání rodného jazyka, pláč i třeba za nemoc.

Bití i propichování jazyků jehlami. Nález hrobů s dětskými ostatky oživil temnou minulost Kanady Číst článek

„Tehdejší vlády do budování internátních škol příliš neinvestovaly. Byly to budovy, kde spaly desítky dětí v jedné místnosti, která byla k tomu všemu špatně vytápěná. Často bývaly v žalostném stavu,“ popsal ve vysílání Radiožurnálu lingvista Jan Ulrich.

„Hlavní újmu těm dětem tehdy ale způsobilo především to, že nebyly se svými rodiči. Neviděly je klidně dvanáct let, během kterých jim upírali kromě styku s rodiči i jejich přirozené prostředí. To na nich zanechalo újmu, které se vleče s generacemi původních obyvatel dodnes,“ dodal.

Děti, které vyrostly v internátních školách, jež je měly naučit evropským způsobům, si říkají přeživší. Pravda, jak to tak vždycky bývá, je však o trochu složitější. Kruh násilí, bolesti a pomsty je totiž velmi těžké přerušit.

„Kniha je pokusem porozumět nejen tomu, co se v Kanadě stalo, ale také tomu, co následovalo. Jak fungují mechanismy, které dovolují ubližovat jedněm a ospravedlňovat druhé? Kdo a z jakých důvodů činil zlo a kdo tomu jen mlčky přihlížel? Zajímalo mě ale nejen to, co už proběhlo, ale i to, jak s tou zkušeností Kanada nakládá, jak si s ní chce poradit,“ píše Joanna Gierak-Onoszko v dovětku své knihy.

Polská novinářka je spojená mimo jiné s prestižním týdeníkem Polityka, její texty ale vycházejí také v reportérské příloze deníku Gazeta Wyborcza. Zaměřuje se především na sociální a lidskoprávní tematiku, menšiny a znevýhodněné. Za reportáž o lékařích a dobrovolnících pomáhajícím uprchlíkům v Berlíně byla nominována na Polsko-německou novinářskou cenu Tadeusze Mazowieckého.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Kniha 27 smrtí Tobyho Obeda je jejím autorským debutem. Téma do hloubky zkoumala během dvouletého pobytu v Kanadě, kde pobývala i se svou rodinou. Dojmy ze severoamerického státu publikovala také na blogu Mrs. Canada. Opowieści z Kanady (Mrs. Canada. Příběhy z Kanady).

Do češtiny knihu přeložil Tadeáš Dohňanský. Vydalo ji nakladatelství Absynt v edici Prokletí reportéři, kde se v minulosti objevila už například Země nomádů Jessicy Bruderové o novodobých amerických kočovnících nebo Střelba v Kodani, v níž švédský reportér Niklas Orrenius podává zprávu o extremismu, hranicích svobody projevu a Larsi Vilksovi, který proslul karikaturami proroka Muhammada jako psa.

Sbírku reportáží rámuje fotografie z roku 2017, na které kanadský premiér Justin Trudeau objímá Tobyho Obeda poté, co se jménem kanadské vlády omluvil bývalým studentům internátních škol z New Foundlandu a Labradoru za to, co si museli prožít.

Prime Minister Justin Trudeau and Toby Obed, a residential school survivor, share a powerful moment before Trudeau's apology to Newfoundland and Labrador residential school survivors earlier today.



Read more: https://t.co/FzCwuJZ7PY pic.twitter.com/BINWsSLFPu — CBC News: The National (@CBCTheNational) November 24, 2017

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 reportážních knih 27 smrtí Tobyho Obeda, napište nám až do tohoto pátku 4. února do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Do kterého roku fungovaly v Kanadě s tátem podporované internátní školy pro děti původních obyvatel Kanady?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.