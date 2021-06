SOUTĚŽ: Na výlety s Gastromapou. Vyhrajte nového kulinářského průvodce Lukáše Hejlíka

Ať už vás během výletu chytí mlsná, nebo vyrazíte z města přímo za gastronomickým zážitkem, nový knižní průvodce Lukáše Hejlíka pro vás bude cenným pomocníkem. Obsahuje tipy na dostupné podniky v okolí stovky zajímavých míst po celé České republice. O podepsané vydání 555 – Výlety s Gastromapou Lukáše Hejlíka si tento týden můžete zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Česko 13:25 14. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha 555 - Výlety s Gastromapou Lukáše Hejlíka | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vždycky mě bavilo jezdit s rodinou na výlety. Naše země je nádherná, rozmanitá, ideálně velká a neskutečně fotogenická. Taky jsem ale řešil, kam si v okolí zajdeme na dobré jídlo a pití, na sladký a kafe,“ představuje knihu Hejlík.

Do „pětky“, jak své druhotině přezdívá, vybral spolu s manželkou přes sto výletů a v jejich blízkosti dostupná bistra, stánky, kavárny, cukrárny, hostince, pekárny, pivovary nebo foodtrucky.

Obálka knihy 555 - Výlety s Gastromapou Lukáše Hejlíka | Foto: Nakladatelství Došel karamel

„V tomhle průvodci vám také řeknu, kde je řemeslná pekárna nebo skvělá farma. Jsou to tipy dostupné, prostě výletnické. A celkem jich tu je 555,“ doplňuje Hejlík.

Každý z výletů doprovázejí fotografie od respektovaných českých fotografů a cestovatelů. Server Kudyznudy.cz k tomu připojuje rady, kam se dá v dané lokalitě dál podívat.

„Moje nová knížka je rozhodně jiná než ta první. Ta zrcadlila 365 srdcovek, tahle jde vysloveně po výletech. Radí, kde jíst v okolí turistického cíle, zatímco první knížka vás na cesty sama vyhání,“ popsal Hejlík v rozhovoru pro server iDNES.cz.

Jak přiznává, příručka je „dítětem lockdownu“, které vzniklo z virtuálního klouzání na po mapě. „Na některá výletnická místa se teprve chystám,“ říká s tím, že v průvodci úplně chybí větší města. Místo toho putuje po městečkách, vesničkách a přírodních pamětihodnostech.

Lukáš Hejlík je český herec a autor projektu scénických čtení LiStOVáNí.cz. Svou divadelní kariéru započal v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, později přesídlil do činohry Městského divadla Brno. Znát ho můžete také ze seriálů Ošklivka Katka, Znamení, Terapie, Základka nebo Ordinace v růžové zahradě.

Blog Gastromapa Lukáše Hejlíka založil v roce 2013. Jeho hledáčku neunikne žádný podnik, ve kterém se dobře jí, pije nebo se podává kvalitní káva či dezerty.

Před dvěma lety na základě Gastromapy vznikla i stejnojmenná mobilní aplikace a kniha. Stejně jako jeho druhotinu ji vydalo nakladatelství Došel karamel. Vedle toho je spoluautorem kuchařky Gastrokroužek.

