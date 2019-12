SOUTĚŽ: A jako Antarktida. Vyhrajte unikátní ilustrovanou encyklopedii o nejpustším kontinentu

Prázdný kontinent patřící všem, dějiště příběhů, které potvrzují věčnou lidskou touhu po poznání a překonávání vlastních možností. Antarktida klade znepokojivé otázky, jestli se víc mění svět okolo nás, nebo náš pohled na něj. O novou publikaci výtvarníka Davida Böhma, která potěší malé i velké čtenáře, si můžete zahrát tento týden v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Antarktida 11:47 9. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha A jako Antarktida | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na světě už není moc míst, kde člověk ještě nebyl. Jako by už nebylo co objevovat. A právě to je ten nejnáročnější úkol: objevovat svět znovu a způsobem, jakým jsme ho ještě neviděli. Naučit se užívat jeho bohatství a pestrost, abychom po sobě nenechali ekologickou pohromu a aby zůstal fascinujícím místem i za tisíc let.

Antarktida se těší přívlastky nejstudenější, nejsušší, nejvyšší a také největrnější světadíl. Unikátní ilustrovaná ukazuje, co se stane, když se na něj podíváme z jiné strany.

„Výsledkem popularizační snahy (Davida Böhma) je formálně znamenitá encyklopedie přibližující nejen kruté povětrnostní podmínky Antarktidy s odolnou zvířenou chodící tudy jako ‚protinožci‘, ale i její provázanost s globálním ekosystémem, v němž kontinent v mezinárodní kolektivní správě vylučující přítomnost vojsk sehrává zásadní roli,“ píše o knize server Nejlepší knihy dětem.

„K tomu autor využívá kombinované výtvarné techniky, staré mapy, technické projekce, dokonce fotografie plyšových zvířat, a tak i po stránce ilustrační vytvořil hodnotnou publikaci pro celou rodinu.“

David Böhm je autor knižních a časopiseckých ilustrací. Absolvoval pražskou AVU. Ve své tvorbě kombinuje různé umělecké přístupy, jako jsou například karikatury, komiks, konceptuální umění, graffiti, groteska, improvizovaná choreografie, divadelní představení nebo i fyzikální experiment.

Böhmův soubor komiksových pohádek z černé Afriky Ticho hrocha se v roce 2009 umístil na druhém místě v soutěži o nejkrásnější české knihy roku. Uspěl i s titulem Hlava v hlavě, encyklopedickým výkladem funkcí hlavy posazené na našem krku, který byl oceněn Magnesií Literou za knihu pro děti a mládež.

Práce Jak se dělá galerie, na které se spolupodílel s kolektivem autorů z Moravské galerie v čele s Ondřejem Chrobákem, se dočkala překladu do němčiny, italštiny, ruštiny, ale i třeba do korejštiny.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih A jako Antarktida, napište nám až do tohoto pátku 13. prosince do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Kolik stálých obyvatel má Antarktida?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.