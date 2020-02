SOUTĚŽ: A nezapomeň na labutě! Vyhrajte román o osudu Čechoslovenek odvlečených do gulagů

Zpravidla zcela nevinné ženy, které se ocitly na Sibiři často z těch nejabsurdnějších důvodů. Román A nezapomeň na labutě! zachycuje skutečné osudy těch, co byly odvlečeny po druhé světové válce do sovětského gulagu z různých koutů střední Evropy. Jeho protagonistka Irena Kalaschová pochází z Československa. O překlad knihy Petera Juščáka si můžete zahrát tento týden v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Bratislava 13:13 17. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Titul A nezapomeň na labutě! autora Petera Juščáka. | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

Děj románu vychází ze skutečného lidského osudu, který společně s desítkami dalších zachytil Juščák už v knize literatury faktu Odvlečení z roku 2001.

„Příběh Ireny mi vyprávěl jeden muž z Kežmarku, který se narodil v pracovním táboře na Kolymě, což je území nad Magadanem, mezi Vladivostokem a Kamčatkou. Je to místo, kde se nacházely nejtvrdší sovětské lágry,“ popisuje autor v rozhovoru pro Český rozhlas Vltava.

NAPSALI O KNIZE „Osud mladé ženy, kterou ze Slovenska na základě nepodloženého obvinění a absurdního, rychlého vojenského soudu odvlekli do gulagu, nepochybně představuje přitažlivé, velké, ale i tíživé a z hlediska autorského ztvárnění nesmírně náročné téma. Je to próza hluboká, mnohovrstevnatá, v ideovém plánu bohatá. Jedna z nejvýznamnějších uměleckých výpovědí posledních dvou desetiletí.“ – Igor Hochel, iLiteratura.cz

„Poutavý a dynamický román. Autor využívá techniku filmového střihu a střídání různých časových a prostorových rovin. (…) Citlivého tématu se zhostil komplexně, dokonce v textu rozvíjí na popisované poměry zdánlivě nereálnou, křehkou a romantickou linku. Podařilo se mu zachytit život na podivné planetě, který se už, doufejme, nebude nikdy opakovat.“ – Luboš Světoň, Knižná revue

„Přestože Irena byla v šestém měsíci těhotenství, odsoudili ji k deseti letům vězení. Transport do tábora dítě nepřežilo, Irena potratila. Přesto se jí pak v příšerných podmínkách lágru narodilo další dítě, a tím dítětem byl právě tento muž.“

Ján se narodil na Sibiři, kde jeho matka nedobrovolně strávila osm let. Jeho otcem byl dozorce. Chlapec byl nejdříve umístěn do sovětského dětského domova. Když Irenu propustili, syna vypátrala. Společně se pak vrátili na Slovensko. Jánův život ale tato zkušenost fatálně poznamenala.

Ústřední příběh Ireny Kalaschové vypráví o nespravedlnosti, ztrátě rodiny a přátel, o utrpení a mateřské lásce, o vzdoru a vůli nikdy se nepoddat. Prostřednictvím jejích osudů román nahlíží do života ženského lágru. Tvoří ho nejen trestankyně žijící a pracující v otřesných podmínkách, ale i řada dalších tragických či bizarních postav, zejména dozorkyň, které vytvářejí síť složitých vztahů.

„Faktografického materiálu bylo hodně, toho lidského, kdy člověk začíná přemýšlet nad svým osudem a analyzuje sám sebe, bylo mnohem míň. Udělal jsem řadu rozhovorů, šel jsem i přes příběhy jiných žen,“ vysvětluje Juščák.

„Zajímavých ženských osudů se mi podařilo najít celkem pět. S těmito ženami jsme místy vedli i velmi intimní rozhovory, jejichž tématem byly i vztahy s muži. Právě tyto vztahy byly často jedinou možností, jak kruté podmínky tábora přežít.“

Peter Juščák je slovenský spisovatel, publicista a inženýr. Působil v Československém rozhlasu v Košicích nebo denících Smena a SME. Ve svých textech se věnoval především společenské a sociální tematice. Je autorem několika próz, rozhlasových her, reportáží, dokumentárních pásem a filmových námětů.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Román A nezapomeň na labutě! vyšel ve slovenském originále v roce 2014. Do češtiny ho přeložila Eva Josífková. Obálku knihy zdobí reprodukce olejomalby Olega Churchana s názvem Sloupy s ostnatým drátem.

Tématu Čechoslováků odvlečených do sovětských gulagů se Juščák věnuje už více než 20 let. Mimo jiné stojí za námětem dokumentárního snímku Můj otec Gulag z roku 2008,

v němž se syn Ireny Kawaschové vypravil na Sibiř, do míst bývalého gulagu, kam odvlekli jeho matku, a pátrá po identitě svého otce.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 románů A nezapomeň na labutě!, napište nám až do tohoto pátku 21. února do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jak se jmenuje režisérka, která stojí za třídílným, cenou Trilobit oceněným dokumentárním cyklem Čechoslováci v gulagu?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.