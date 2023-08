SOUTĚŽ: Lezec tělem i duší. Vyhrajte nové, rozšířené vydání biografie Adama Ondry

„Lezení se věnuji naplno už více než dvacet let,“ popisuje v knize Adam Ondra. „Od šesti let lezu minimálně čtyřikrát týdně. Nikdy jsem ale ani na okamžik nezalitoval, nikdy jsem ani na okamžik nezapochyboval, že moje cesta je ta správná. Nevím, kým bych byl ani jaký bych byl, kdybych lezení neměl.“

Poprvé závodil mezi dospělými v roce 2009, kdy získal druhé místo na mistrovství světa v Číně a celkově vyhrál Světový pohár v lezení na obtížnost. O sedm let později vylezl stylem RP bez návratu na zem mnohadélkovou legendární stěnu Dawn Wall v Yosemitském národním parku. O další rok později pak jako první zdolal novou nejtěžší cestu světa Silence – a opět tak posunul hranice lezení.

„Vlastně si nedovedu představit, že bych byl profesionálním sportovcem v jakémkoli jiném sportu, protože mi jakýkoliv trénink pro jiný sport připadá strašně těžký a monotónní,“ přiznává Ondra.

Co považuje sportovec, který pravidelně láme rekordy a sbírá světové tituly, za svůj největší životní úspěch?

Ondrovy životní osudy zpracoval do knihy scenárista a dramaturg Martin Jaroš. Autor několika scénářů k celovečerním a televizním filmům či rozhlasovým hrám má na svém kontě také novelu Holubi, román Dívka ve tmě nebo knihu pro děti Abeceda zvířecí.

Publikaci Adam Ondra: lezec tělem a duší vydalo nakladatelství XYZ.

