SOUTĚŽ: Akce Kvilda. Vyhrajte skutečný příběh převaděče, který se 10 let ukrýval ve skříni

Někteří příslušníci Sboru národní bezpečnosti se v roce 1948 na Šumavě vzepřeli režimu a pomáhali lidem přejít hranice z Československa do západního Německa. Oné nedělní noci 7. března, pouhých jedenáct dní od únorového komunistického puče, jde Jaroslav Maršík na státní hranici spolu s uprchlíky vůbec poprvé.

Asi sedmikilometrová cesta v temných úbočích jižně od Kvildy je velmi náročná, jak popisuje Švec, a to nejen kvůli sněhu, kterého ten rok napadlo mimořádné množství. Skupina se musí prodrat podél potoka hustým smrkovým lesem a drápat se po svazích hor. Esenbáci co chvíli zastaví a opatrně naslouchají, zda není poblíž hlídka pohraničníků.

Smrt je nablízku, připomíná novinář. Jen mezi roky 1948 a 1950 je příslušníky bezpečnostních složek zastřeleno při pokusu o přechod státní hranice 53 lidí. U samoty Františkov v údolí řeky Teplá Vltava, je 5. ledna 1950 těžce zraněn přezdívaný Král Šumavy Kilián Nowotny.

Už zmíněné březnové noci dvaatřicetiletý strážmistr Maršík, oděný do uniformy SNB, uzavírá pětičlennou skupinu.

„Strážmistr Maršík jest veselý, družný, pohotový. Služební předpisy ovládá dobře. Ve službě je upotřebitelný. Vystupování ve službě i mimo ni dobré,“ stojí v jeho posudku z roku 1946, kdy nastupuje k policii. O tři roky později se profil, který sestaví komunistická Státní bezpečnost, výrazně liší.

Maršíka v něm popíše jako povaleče, lempla, který se nechá vydržovat příbuznými, a příležitostného ožralu, který kdysi při hospodské rvačce zlomil opilému sokovi žebra. Po tehdy už bývalém příslušníkovi SNB se ale v tu dobu slehla zem. Ve spisech policie se uvádí, že uprchl do Německa.

Zlom nastane až v roce 1959, kdy na krajskou správu ministerstva vnitra v Karlových Varech přijde oznámení, že se Maršík ukrývá v Bavorově u sestry Marie. V ten okamžik dávný šumavský případ ožívá — a dostává název Akce Kvilda.

Pavel Švec působil jako redaktor v pražské příloze Mf Dnes, později v celostátní reportérské redakci, kterou v letech 2018 až 2020 vedl. Pracoval také pro zpravodajství České televize. Nyní je vedoucím domácí rubriky portálu Aktuálně.cz.

Je autorem řady novinových textů mapujících období a osobnosti druhé světové války a komunistických represí padesátých let.

