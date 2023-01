SOUTĚŽ: Einstein v Čechách. Vyhrajte knihu o jednom přehlíženém vědeckém pobytu

Šestnáct měsíců. Tak dlouho strávil Albert Einstein v Praze na postu profesora teoretické fyziky. Pro životopisce jde většinou o nedůležitou epizodu jeho života, amerického profesora Michaela Gordina ale zaujala natolik, že se jí rozhodl věnovat celou publikaci. O Einsteina v Čechách si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Praha 14:56 9. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na jaře 1911 se Einstein s manželkou a dvěma syny přestěhoval z Curychu do Prahy, aby působil na zdejší Německé univerzitě. Po třech semestrech se zase sbalil a vrátil se do Švýcarska.

„Chtěl jsem se podívat na období v Einsteinově kariéře a zjistit, jak to vypadalo ve chvíli, kdy neotřásal celou Zemí, ale pracoval coby obyčejný vědec, tak běžný jako kdy byl, když pracoval na různých projektech,“ popsal Michael Gordin v rozhovoru pro Forum, magazín Univerzity Karlovy.

Profesor Princetonské univerzity ve své knize důkladně zkoumá setkání velkého vědce s městem s bohatou historií. Einstein už byl v té době totiž ve vědeckých kruzích známým jménem, a to díky publikacím z roku 1905 o Brownově pohybu, speciální relativitě a kvantové teorii. Zatím to ale nebyl ten světově proslulý fyzik, za kterého ho máme dnes.

Jak ovšem ukázal Gordinův výzkum, právě v Praze se tehdy 32letý vědec dostal na cestu ke svému čtyři roky vzdáleného největšímu objevu: k obecné teorii relativity.

„(Pražské období) byl okamžik, kdy přesunul svou pozornost od práce na kvantové teorii k úvahám o gravitaci na plný úvazek,“ tvrdí Gordin. „Historici i lidé širší veřejnosti mívají tendenci přemýšlet hlavně o průlomech a pohledu na tyto konkrétní chvíle, ale má kniha místo toho zkoumá, jak právě začínal svoji cestu k obecné relativitě.“

Gordin je autorem šesti knih, dvě z toho se zabývají historii jaderných zbraní. Tématem publikace Scientific Babel pak byla historie rozmanitého užívání jazyků ve vědách před nastolením globální angličtiny. Nyní pracuje na dějinách vědy po pádu komunismu v SSSR a ve střední a východní Evropě.

Knihu Einstein v Čechách vydalo nakladatelství Argo v překladu Jiřího Kasla.

