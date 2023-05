SOUTĚŽ: Pátrání po kořenech zla. Vyhrajte Les v domě, diskutovaný román Aleny Mornštajnové

Šestý román jedné z nejúspěšnějších tuzemských spisovatelek současnosti vychází dva roky po jejím posledním s názvem Listopád. Příběh je tentokrát komornější, ale také mrazivější a znepokojivější. „Píšu o podobách zla, o těch zjevných i nenápadných, a tohle téma se prostě radostně zpracovat nedá,“ vysvětluje Alena Mornštajnová motivaci za Lesem v domě, o který si tento týden můžete zahrát v soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Vesnice beze jména 16:46 8. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V knižní soutěži tento týden hrajeme o nový román Aleny Mornštajnové | Foto: Vojtěch Vlk | Zdroj: Nakladatelství Host, Koláž iROZHLAS

Hlavní postavou románu je bezejmenná dívka. Její otec zmizel kamsi při povodních a matka utíká před odpovědností k milencům a alkoholu. Děvče tak zůstalo viset na krku nevraživé babičce. Jediného označení, kterého se jí přitom doma dostává, je cácora. Podle autorky je to záměrný ukazatel toho, že se jí nedostává potřebné lásky.

„Hrdinka téhle knížky lže, protože je to její obrana vůči vnějšímu světu. Neuvědomuje si, že je to něco špatného, protože uprostřed lží vyrůstá a považuje je za normu,“ přiblížila Mornštajnová v pořadu Blízká setkání na Českém rozhlasu Dvojka.

„Příběh, který se v knize odehrává, mě napadl v souvislosti s vyprávěním, které jsem vyslechla, a ta situace mi připadala dost ojedinělá. Když jsem si ale dělala rešerše, zjistila jsem, že je to bohužel docela častý scénář, jenom se o tom nemluví,“ svěřila se pak Českému rozhlasu Vltava.

V posledních dnech se ale o románu mluví zejména proto, že ho streetartová umělkyně Klára Tellnerová, známá pod přezdívkou Toy Box, označila jako plagiát svého vlastního životního příběhu a zkušenosti se sexuálním zneužíváním.

„O knížce se mi vždy těžce mluvilo v médiích, protože jsem nikdy nechtěla prozradit, o čem je. To je jako když čtenáři detektivky prozradíte, kdo je vrah,“ komentovala kauzu Mornštajnová v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Proto jsem vždycky okolo toho děje kroužila a nemluvila o něm. Ale je na místě se k tomu obvinění vyjádřit. Paní Toy Box jsem neznala a neznala jsem ani její příběh,“ dodala spisovatelka s tím, že jí byly inspirací knihy psychologa a sexuologa Petra Weisse o zneužívání dětí.

Alena Mornštajnová debutovala v roce 2013 románem Slepá mapa, o dva roky později následoval román Hotýlek. Mezi nejoblíbenější české spisovatelky současnosti ji ale vystřelil až román Hana z roku 2017.

Následovaly Tiché roky, s nimiž Mornštajnová zvítězila ve čtenářské anketě Kniha roku. Na jaře 2021 vydala dystopický román Listopád. Vedle toho je autorkou knih pro děti Strašidýlko Stráša, Kapka Ája a Teribear. Tajemství modré krabice.

Její poslední kniha vyšla jako už tradičně v brněnském nakladatelství Host.

