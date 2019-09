SOUTĚŽ: Anglické roky. Vyhrajte román, který na český překlad čekal dvacet let

Lze pravdivě a autenticky zachytit realitu? Rakouský spisovatel Norbert Gstrein se o to pokouší v románu Anglické roky, v němž prostřednictvím několika vypravěčů rozplétá až detektivní příběh o druhé světové válce, hypotetické vraždě a potopení parníku s více než tisíci internovanými na své palubě. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Severní Atlantik 13:50 9. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Anglické roky od Norberta Gstreina | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

Před Adolfem Hitlerem prchá z Rakouska Žid jménem Hirschfelder. Na začátku druhé světové války skončí v internačním táboře na britském ostrově Man. Podobně jako on se tam dostanou nejen uprchlíci před nacismem, ale třeba i trestanci z řad Italů, kteří už několik let žili ve Velké Británii.

V táboře dojde k situaci, kdy je nutné rozhodnout, kdo bude deportován na Newfoundland. O tom, kdo půjde na loď, rozhodne jedné noci karetní hra. Luxusní parník Arandora Star je 2. července 1940 kdesi v severním Atlantiku potopen. Na jeho palubě se nachází přes tisíc internovaných, mezi nimi i vězeň, jehož identita je nejasná.

O zániku lodi se o 50 let později dozví mladá žena, když sleduje stopy spisovatele Gabriela Hirschfeldera, který pocházel z Rakouska a před smrtí se přiznal, že za války zabil muže.

„Knížka vypráví příběh z několika perspektiv. To je zásadní charakteristika téhle knihy. To je totiž Gstreinův styl. Snaží se dobrat historické pravdy, co největší hloubky, co to jde, a používá k tomu styl multiperspektivního vyprávění,“ vysvětlil ve vysílání Radiožurnálu překladatel Radovan Charvát.

„Gstrein schválně proplétá a mlží tak, že nevíte, co se ve skutečnosti stalo. Celý příběh, vyprávěný asi v osmi kapitolách, vypráví v každé kapitole někdo jiný. Dostáváte se ke stejnému příběhu z několika různých stran. Každý vypravěč to vypráví trochu jinak. Gstrein tvrdí: To je moje metoda, jak se dobrat pravdy co nejblíž.“

Norbert Gstrein patří k nejvýznamnějším německy píšícím autorům současnosti. Je držitelem Ceny Alfreda Döblina nebo Ceny Uwe Johnsona. Přesto se na český překlad jeho románu Anglické roky čekalo 20 let.

„Absolutně nemám ponětí (proč). Je tolik germanistů, výborných překladatelů. Je mi záhadou, že si toho nikdo nevšiml,“ přiznává Radovan Charvát. „Navíc ještě někdy po roce 2000 byl Gstein hostem Festivalu spisovatelů. Četl v hotelu Evropa z téhle knihy. Tehdy jsem tam byl, hrozně se mi to líbilo. Já sám jsem knihu nějak odložil. Asi jsem měl spoustu jiné práce.“

