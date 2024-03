SOUTĚŽ: Ani kluk, ani holka. Vyhrajte ilustrovanou knihu o tom, jak být sám sebou

„Koukám na sebe do zrcadla, prohlížím se kousek po kousku. Kontroluju, jestli se něco nezměnilo. Připadám si jiný než ostatní kluci a čekám, že se to ukáže i navenek. V tomhle těle jsem fakt já?“ přemítá knižní hrdina Lukáš.

Končí školní rok, všechny děti se těší na prázdniny s kamarády, jen on se bojí, že bude sám. Ve třídě totiž každý patří do nějaké skupinky, holky se začínají malovat a kluci hrají hry na mobilech, ale Lukáš nikam nezapadá.

Jednoho dne si vezme, co mu nepatří, a probudí se v něm nové pocity. Zjišťuje, že na světě jsou lidé, kteří se necítí být ani muži, ani ženami, a rozhodne se pátrat po jejich osudech.

„Těm, kteří měli dvě duše, se začalo říkat two-spirit. Pro kmen byli velmi užiteční, protože zastali jak mužskou, tak ženskou práci. Dobře znali byliny a uměli léčit, vařit, starat se o děti, poradit, ale také válčili a bránili svůj kmen,“ čte například o původních obyvatelích Ameriky. Podobné příběhy ale najde i v Indii, Mexiku, Albánii či New Yorku.

„Kniha má za cíl ukázat, že trans lidé mezi námi byli vždy, jenom neexistovala média, která by odvykládala jejich zkušenosti,“ popsala pro Český rozhlas Plus Marto Kelbl.

Jedna z nejvýraznějších tuzemských ilustrátorek mladé generace vystudovala ilustraci na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, výtvarné zkušenosti sbírala v Portugalsku, USA, Francii či Itálii a nyní žije v Plzni.

Věnuje se autorským knihám. Její sbírka ilustrovaných palindromů Tam a zpět získala druhé místo ve studentské kategorii Nejkrásnějších knih roku 2020, o rok později též bodovala v soutěži Book in Progress.

Diplomová práce They Them, která se stala základem knihy Ani holka, ani kluk, přivedla Marto Kelbl mezi finalisty soutěže Czech Grand Design. Knihu vydalo nakladatelství Paseka.

