SOUTĚŽ: Příběh zrady. Vyhrajte český překlad nových svědectví k udání rodiny Frankových

Její deník se stal jedním ze symbolů tragického osudu milionů lidí židovského původu, pronásledovaných a zavražděných nacisty za druhé světové války. Kdo ale rodinu Anny Frankové zradil, zůstávalo dlouhé roky záhadou. Nové okolnosti do příběhu vnáší svědectví Gerarda Kremera, správce kancelářské budovy, která sousedila s domem Frankových. O knihu Příběh zrady si můžete tento týden v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Amsterdam 16:13 23. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna Franková (ilustrační foto) | Zdroj: Wikimedia Commons

Gerard Kremer dostal místo správce na amsterdamské adrese Westermarkt 2, v budově zvané Huize Labor, v roce 1941. Tehdy ještě netušil, jakou úlohu v rámci druhé světové války a nacistického odboje sehraje. Když část majestátní úřední budovy obsadil wehrmacht, ocitl se na tenkém ledě. A následné rozhodnutí poskytnout v ní útočiště židům ho málem stálo život.

„Můj otec svůj příběh nevykládal lidem na potkání. Když skončila válka, chtěl na všechno co nejdřív zapomenout,“ podotýká autor knihy Gerard Kremer mladší.

Obálka knihy Anna Franková: Příběh zrady | Zdroj: Nakladatelství Pangea

„Taky si nechal pro sebe to, jak často do budovy na Westermarktu chodila Ans van Dijková a jaké udržovala kontakty se členy NSB (Národně socialistického hnutí – pozn. red.) a jejich manželkami – a to i potom, co se ukázalo, do jaké míry se podílela na rozsáhlém udávání Židů.“

Svědectví Gerarda Kremera staršího spolu s výpovědmi dalších svědků se tak dostává na veřejnost až nyní. Více než 70 let poté, co byla Ans van Dijková popravena za spolupráci s nacisty, kterým udala přes 140 Židů. Včetně vlastního bratra a jeho rodiny.

„O van Dijkové i o tom, že na prozrazení tajného křídla (ve kterém se rodina Frankových skrývala) mohla mít podíl, vyšla řada publikací, které ovšem postrádají jednu důležitou věc, a sice informace, jež mohl znát jen a pouze můj otec,“ dodává Kremer mladší. „Otec je po smrti, a jestli tyto skutečnosti nevynesu na světlo já, už se o nich nikdo nedozví.“

Nacisté objevili Annu Frankovou spolu s rodinou a dalšími osobami 4. srpna 1944. Všichni byli deportováni a Anne zemřela ve věku 15 let v táboře Bergen-Belsen, který o pouhý měsíc později osvobodila britská armáda.

Původní nizozemská verze Příběhu zrady po svém vydání vyvolala značný rozruch. Ozvala se řada místních obyvatel z doby, kterou kniha zachycuje, nebo jejich potomků, aby se podělila o vlastní svědectví. Ozvala se například jedna z osob, které se ukrývaly ve Storckových garážích, se vzpomínkou na ilegální aktivity provozované v garážích na Westermarktu 10.

Že jsou snahy o odhalení možného zrádce v případě udání Anny Frankové a její rodiny stále živé, dokazuje i skutečnost, že se letos v knihkupectvích objevila kniha The Betrayal of Anne Frank (Zrada Anny Frankové) autorky Rosemary Sullivanové. Ta vycházela z šestiletého vyšetřování týmu historiků a vysloužilého agenta FBI, podle nichž úkryt Frankových vyzradil židovský notář Arnold van den Bergh.

Výsledky vyšetřování sklidily kritiku židovských organizací a nizozemské nakladatelství Ambo Anthos knihu v březnu stáhlo.

Publikaci Anna Franková: Příběh zrady vydalo v českém překladu Jana J. Škroba nakladatelství Pangea.

