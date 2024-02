SOUTĚŽ: Nad punčákem seděl, ve vaně psal. Vyhrajte grafický román o Arnoštu Lustigovi

„Arnošt Lustig píše oblečený ve vaně, přes kterou má prkno na válení těsta a na něm psací stroj. Snaží se napsat text, ale moc mu to nejde. Klid má jenom v koupelně, v malém bytě s dětmi se jinde pracovat nedá. Nevadí mu to, je šťastný, že může psát,“ stojí v prvním obrazu zvaném V koupelně.

Když se ho dcera Eva později v knize zeptá, proč pořád vypráví nějaké příběhy, spisovatel jí odpoví: „Protože to je jediný, co má cenu. To jediný, co mě přežije. I z mého života bude jednou příběh.“

Dvaadvacet obrazů může být zásadní jak pro Lustiga samotného, tak pro jeho dceru Evu a syna Josefa. Kniha je totiž koncipována jako jejich dialog o cestě životem. Všichni tři postupně stárnou a zjišťují o sobě nejrůznější věci – a tím se k sobě také přibližují. Zjišťují, kdo opravdu jsou a kým jsou pro sebe navzájem.

Autorkou knihy je spisovatelka a novinářka Markéta Pilátová. Její texty doprovázejí obrazové koláže Elišky Podzimkové, animátorky a umělkyně, jejíž úspěšná výstava ilustrací ke knize Malý princ putuje po Evropě. Za pět let ji viděly už desítky tisíc návštěvníků.

Arnoštovu cestu vydalo nakladatelství Odeon.

Eva Lustigová, dcera a ředitelka Nadačního fondu Arnošta Lustiga, s knihou Arnoštova cesta | Foto: Alžběta Boháčová | Zdroj: Český rozhlas

