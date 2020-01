SOUTĚŽ: Atlas literárních míst. Vyhrajte nového ilustrovaného průvodce smyšlenými světy

Sídla ministerstev pravdy, lásky, míru a hojnosti v Orwellově dystopickém románu 1984. Útulná vila Vilekule na okraji jednoho švédského města, kde čeká na návrat svého otce námořníka Pipi Dlouhá punčocha. Bájný svět Narnie, jehož vstup se ukrývá v šatní skříni anglického sídla. Všechna tato fiktivní místa a mnohá další prozkoumává nový Atlas literárních míst. Tento týden si o něj můžete zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Fantázie / Kamelot 12:34 13. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Atlas literárních míst, autor: Cris F. Oliverová | Foto: Martin Zajíček | Zdroj: Český rozhlas

„Vypravte se do minulosti, přeneste se do paralelních světů, pronikněte do hvězdného prostoru, ve zdraví přežijte v dystopiích a projeďte se mezi pohádkami na hřběte těch nejpodivnějších bytostí,“ zvou v úvodu Atlasu literárních míst jeho autoři.

Ve dvou částech - nazvaných Daleko a Blízko - představují světy, které měli čtenáři možnost v posledních několika uplynulých staletích poznat na stránkách svých oblíbených knih.

Cestovatele do Fantázie, světa z Nekonečného příběhu Michaela Endeho, varují před Močály smutku, které zlomí na duši každého, kdo se vydá přes jejich všudypřítomné vodní rostlinstvo a pokroucené kořeny. Radí, jak si zkrátit dlouhou chvíli na Liliputu, utopickém pidiostrově o rozloze sotva pěti tisíc blustrugů z románu Gulliverovy cesty od Jonathana Swifta.

Nezapomíná ani na tu nejnesmyslnější zemi vůbec, tedy Říši divů, kde se hraje kroket s plameňáky a krutá Srdcová královna nechává stínat hlavy ze sebehloupějších důvodů, do níž zabloudí Alenka v příběhu Lewise Carrolla.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Ilustrovanou publikaci přeložil ze španělského originálu Štěpán Zajac. Autorkou textu k celkem 30 místopisným kapitolám je Cris F. Oliverová, mapy literárních zákoutí nakreslil Julio Fuentes.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 publikací Atlas literárních míst, napište nám až do tohoto pátku 17. ledna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jak se jmenuje domovská planeta malého prince ze stejnojmenné knihy Antoina de Saint-Exupéryho?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.