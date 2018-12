SOUTĚŽ: Gustáv Husák. Vyhrajte audiobiografii posledního komunistického prezidenta Československa

Normalizátor i reformátor, charismatický tribun lidu i plamenný obhájce slovenských národních zájmů, kterého se obával jak Antonín Novotný, tak Alexander Dubček nebo Vasil Biľak. Osobnost bývalého československého prezidenta Gustáva Husáka představuje biografie historika Michala Macháčka. Radioservis ve stejnojmenné audioknize nabízí jeho stěžejní části. Knižní soutěž Praha 11:38 3. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Audiokniha Gustáv Husák | Zdroj: Radioservis

Knihu Gustáv Husák psal Michal Macháček téměř deset let. Vycházel v ní nejen ze soukromé pozůstalosti politika, ale také z českých, slovenských, amerických a ruských archivů. Podařilo se mu dokonce získat osobní spis, který si na Husáka vedli Sověti. Kniha tak platí za první ucelenou monografii posledního komunistického prezidenta Československa.

„Když jsem si osobnost Gustáva Husáka zvolil na Univerzitě Karlově jako vysokoškolské absolventské téma, byl zpočátku přítomen jen strohý zestárlý muž s robotickou chůzí skrývající se za tlustými dioptrickými brýlemi a projevy pronášenými lámanou češtinou. Obraz se však postupně měnil a nabýval barev,“ komentuje osobnost Gustáva Husáka spisovatel Michal Macháček.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

„K tématu jsem se průběžně snažil přistupovat z široké perspektivy a jako k otevřené diskusi, a pokud jsem se řídil nějakým krédem, pak snad střízlivostí až kritičností k právě vládnoucím ideálům a snahou nenechat se zahnat k přejímání výkladu dějin psaných jak vítězi, tak poraženými. Do jaké míry se mi to podařilo, nechávám na uvážení laskavých čtenářů a nyní i posluchačů.“

Audiokniha představuje stěžejní část Macháčkovy knihy a posluchačům nabízí příběh Gustáva Husáka se všemi jeho přelomovými momenty. Celkem čtyřhodinovou biografii namlouvají Aleš Procházka, Martin Matejka a Martin Veliký.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 CD audioknihy Gustav Husák, napište nám až do tohoto pátku, 7. prosince, do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jak dlouho pracoval Michal Macháček na knize o Gustávu Husákovi?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.