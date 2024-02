SOUTĚŽ: Až najdu klíč. Vyhrajte nový román od dvojice krimi mistrů za pseudonymem Lars Kepler

„Když jsem se dozvě­dě­la, že man­žel­ské duo sto­jí­cí za pseu­do­ny­mem Lars Kepler a za str­hu­jí­cí­mi thrille­ry s Joo­nou Lin­nou a Sagou Baue­ro­vou chys­tá zbru­su novou sérii, pro niž si dokon­ce zvo­li­lo i nový pseu­do­nym, byla jsem na prv­ní díl s názvem Až najdu klíč zvě­da­vá stej­ně jako teď urči­tě spous­ta čte­ná­řů,“ přiznává pře­kla­da­tel­ka Karo­lí­na Kloučková.

Vyšetřovatelka Julie Starková musí v novém románu najít vraha mezi členy rodiny na honosném loveckém zámečku. Se čtenářem mají přitom rovné podmínky. V určitou chvíli má totiž i on dostatek indicií na to, aby zjistil, kdo zločin spáchal.

„Všechno se přece neustále mění! A platí to samozřejmě i pro severskou krimi,“ říkají spisovatelé a životní partneři Alexandra Coelho Ahndorilová a Alexander Ahndoril.

„Milujeme psaní pod pseudonymem Lars Kepler a nemáme v úmyslu s ním přestat, naopak. Jsme zrovna uprostřed psaní desáté knihy o Joonovi a jeho kolegyni Saze a jako obvykle je téměř nesnesitelně vzrušující nechat se pohltit jejich světem. Přesto jsme se rozhodli stvořit i svět Julie Starkové a Sida Mendelsona,“ dodávají.

Díky bestsellerové sérii krimi románů byli v domovském Švédsku vyhlášeni nejprodávanějšími autory desetiletí. Všech knih série se doposud prodalo 15 milionů výtisků, jen v České republice přes půl milionu. Mimo sérii autoři vydali ještě mysteriózní thriller Playground.

Román Až najdu klíč vydalo nakladatelství Host. Je prvním z plánované detektivní série. Manželská dvojice Alexander Ahndoril a Alexandra Coelho Ahndorilová, které můžete znát jako autora severské krimi Larse Keplera | Foto: Karl Nordlund | Zdroj: Nakladatelství Host

