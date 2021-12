SOUTĚŽ: B jako běžec. Vyhrajte komiksovou knihu o výdrži a překonávání vlastních limitů

Krátké příběhy o dlouhých běžeckých závodech, ve kterých nechybí detaily o časech jednotlivých běžců, mapy těch nejslavnějších podniků ani občasné seběhnutí z vyznačené trasy – třeba k běžeckým výkonům amerických prezidentských kandidátů nebo k hobitům z Pána prstenů. To vše nabízí výpravná komiksová kniha Jindřicha Janíčka, o kterou si můžete zahrát tento týden v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Startovní páska 14:08 6. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukázka z knihy B jako běžec | Zdroj: Nakladatelství Paseka, Take Take Take

Ultramaraton skrze údolí Sierry Nevady startuje před východem slunce a ti nejrychlejší se do cílové rovinky dostanou s jeho západem. Ročník 2010 měl tři favority a zhruba prvních 80 mil nebylo jasné, kdo vyhraje.

Bostonský maraton v roce 1982 byl zase bitvou mezi jasným favoritem a farmářským klukem. Říká se, že by outsider vyhrál nebýt doprovodné policejní motorky v poslední zatáčce.

„Čtenář Jindřichových běžeckých komiksů si záhy povšimne dvou věcí: že se s výjimkou příběhu Rogera Bannistera všechny odehrávají v Americe a že je v nich na běh nahlíženo zvenčí, očima neběžce,“ píše v předmluvě knihy Jan Havlíček, spoluzakladatel běžeckého časopisu B.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Právě v jeho příloze vyšly – až na výjimky – všechny komiksové reportáže Jindřicha Janíčka.

Kniha B jako běžec dává dohromady několik různorodých kapitol z dějin běhání. Čtenáři poznají malé velké běžecké události, které je zavedou do Oxfordu 50. let minulého století, Kalifornie let osmdesátých nebo do lesů uprostřed Tennessee, kousek od věznice, ze které utekl vrah Martina Luthera Kinga.

V příbězích se snoubí Janíčkův cit pro zajímavosti i pro ironii. Od komiksového dokumentu, který čerpá z historických fotografií, dobových televizních záběrů či literatury, se tak často odbíhá třeba k obalům kazet nebo k hobitům.

Obálka knihy B jako běžec | Zdroj: Nakladatelství Paseka, Take Take Take

Jindřich Janíček absolvoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a Ateliér ilustrace na UMPRUM. Je držitelem ceny Czech Grand Design a vyhledávaným knižním grafikem. Ilustroval například román George Orwella 1984, Dobrodružství v Zemi nikoho od Jaroslava Foglara nebo českou Ústavu.

Koncept jeho komiksového sborníku B jako běžec vyhrál v prosinci 2020 soutěž Book in Progress. V následujícím roce ho vydalo nakladatelství Paseka ve spolupráci s Take Take Take.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih B jako běžec, napište nám až do tohoto pátku 10. prosince do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jak se jmenuje oficiálně nejdelší ultramaraton světa?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.