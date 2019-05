SOUTĚŽ: Babylon Berlín. Vyhrajte grafický noirový román z prostředí Výmarské republiky

Výmarská republika na pokraji společenské a politické změny a komisař Gereon Rath na stopě úkladné vraždy. Tento týden si rozdáváme v rámci pravidelné knižní soutěže serveru iROZHLAS.cz nový grafický román Arneho Jysche. Retrodetektivní příběh můžete znát také jako televizní seriál. Knižní soutěž Berlín 12:10 13. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Grafický román Babylon Berlín | Zdroj: BB art

Komisař Gereon Rath má sice jméno po svatém, ale žádný svatoušek to není. Do Berlína přichází z kolínské kriminálky s velkými ambicemi a jedním temným tajemstvím. Konexe jeho otce ho v hlavním městě dostanou na mravnostní oddělení. Drzý detektiv a samozvaný utěšovatel vdov má ovšem jiné plány. Touží totiž vyšetřovat vraždy.

Případem, kterým by pro sebe mohl získat pozornost samotného Rudého hradu neboli policejního prezidia, by se mohla stát zvláštní vražda, která má co do činění se zmizelou zpěvačkou a ruským drogovým podsvětím.

Ukázka z grafického románu Babylon Berlín | Zdroj: BBart

Černobílý grafický román Babylon Berlín je adaptací stejnojmenného románu Volkera Kutschera. O komisaři Gereonu Rathovi napsal zatím sedm knih. Jejich děj se odehrává mezi lety 1929 až 1935.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Autorem neo-noirových kreseb je komiksový umělec Arne Jysch. Na motivy Kutscherových příběhů vzniká od roku 2017 také seriál Babylon Berlín. Tuzemští diváci ho mohli vidět ve vysílání České televize.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Babylon Berlín, napište nám až do tohoto pátku 17. května do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Celkem kolik epizod má zatím televizní seriál Babylon Berlín?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.