SOUTĚŽ: Jak si i z malého balkonu udělat zelenou oázu? Poradí nová kniha

„Vyrostla jsem uprostřed maloměsta. Byť jsem dětství prožila v centru městského dění, měl náš bytový dům jeden obrovský benefit. Vnitroblok se záhony a přístup k řece,“ píše v knize vystudovaná farmaceutka a balkonová zahradnice.

Zahrajte si o publikaci Balkon plný chuti od Pavlíny Praisové | Zdroj: Nakladatelství CPress

„Už jako malá jsem tak přičichla k pěstování bylinek, jahod i zeleniny. Vůně letního podvečera, čerstvě zalitého záhonu a hlína za nehty se mi nesmazatelně vryly do duše.“

Pavlína Praisová, na sociálních sítích známá pod přezdívkou Pakvítko, se dělí se čtenáři o léty prověřené rady ohledně toho, jak se dá vlastnoručně vypěstovat ovoce, zelenina či bylinky i v omezených prostorech balkonu nebo terasy.

Vedle rad týkajících se konkrétních rostlin, které můžete pěstovat, i když nemáte zahrádku, se dozvíte také to, po jakých nádobách a vybavení sáhnout, čím (ne)hnojit, jak si poradit se škůdci nebo jak si prostor balkonu co nejlépe rozvrhnout. A to vše v co největším souladu s přírodou i s vaší peněženkou.

„Sama jsem roky pátrala, co jedlého by se v nádobách dalo vypěstovat, jak a čím vlastně začít. Nechtěla jsem investovat do něčeho, co ve výsledku bylo marnou snahou,“ vysvětluje Praisová.

K čemu za ty roky došla? „Že se k balkonu musím chovat jako k zahradě. K zahradě, která má výrazně omezené přírodní procesy, jež v záhonech běžně probíhají. A zároveň taky jako k zahradě, která bojuje s extrémními podmínkami a nedostatkem místa,“ dodává balkonová zahradnice.

Knihu Balkon plný chuti vydalo nakladatelství CPRESS.

