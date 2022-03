SOUTĚŽ: Město Gotham sužuje falešný Batman. Vyhrajte komiksový prolog k novému filmu

Do českých kin minulý týden vstoupila dlouho očekávaná nová adaptace Batmana. V režii Matta Reevese roli zádumčivého netopýřího hrdiny ztvárnil Robert Pattinson. Na pultech knihkupectví při té příležitosti přistál komiksový příběh, který tomu filmovému předchází. Stejně dobře funguje ale i zvlášť. O knihu Batman: Dvojník si tento týden můžete zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Gotham 14:30 7. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukázka z komiksu Batman: Dvojník | Zdroj: Nakladatelství Crew

Bruce Wayne sice působí v roli Temného rytíře teprve první rok, za tu dobu už si ale v Gothamu stihl nadělat pár pěkně nebezpečných nepřátel. Mocní lidé totiž nenesou zrovna s povděkem, že se někdo vměšuje do zajetého a pro ně tolik příznivého chodu města.

Jeden z nich proto přijde s neprůstřelným plánem, jak samozvaného ochránce místního pořádku zpacifikovat. Jeho součástí je falešný Batman – takový, co si nedělá žádné velké okolky se zabíjením zločinců, a to klidně i naživo před televizními kamerami.

Obálka komiksové knihy Batman: Dvojník | Zdroj: Nakladatelství Crew

Skutečný netopýří mstitel tak velmi rychle přichází o důvěru policie i svých blízkých. Zpoza masky se mu ovšem nevina prokazuje velmi obtížně.

V komiksovém Batman: Dvojník spojil síly režisér a scenárista Mattson Tomlin s Andreou Sorrentinem, hororovým kreslířem a držitelem prestižní Eisnerovy ceny. Společně vytvořili pochmurnou realitu fiktivního Gothamu, která se přímo inspiruje syrovou atmosférou nového hollywoodského snímku Matta Reevese. Ačkoli jeho událostem dějově předchází, dá se zcela bez problémů číst i samostatně.

„Díky tomu, že je scenárista Mattson Tomlin jedním z lidí, kteří se podíleli i na filmu, je atmosféra zaručena,“ říká Petr Litoš z komiksového nakladatelství CREW.

„Pojímá Batmana nikoliv jako nedotknutelnou ikonu, ale jako chybujícího člověka, který během příběhu schytává rány jak fyzické, tak psychické. Právě to je na tomhle komiksu to fascinující. Navíc je Tomlin nejen scenárista, ale i režisér, takže dokáže pracovat i s vizuální podobou příběhu.“

Z knihy je navíc zřejmé, že Tomlin čerpá z kriminálek Michaela Manna, zvláště pak Nelítostného souboje. Zdařilý byl i výběr výtvarníka, protože právě ten podle Litoše dodává příběhu na síle.

„Sorrentino je úžasný. Jsme rádi, že ho tímto komiksem u nás můžeme konečně pořádně představit,“ pokračuje nakladatel.

„Je to nejen expert na temnou, až hororovou atmosféru, ale je slavný především díky fascinující práci s panely a dynamickým rozvržením stránky. Jeho komiksy nepřináší konzervativní série statických obrázků. Překypují dravostí, přináší obrázky v obrázcích, panely různých tvarů, které samy dokreslují příběh, výrazné fonty, podtrhávání detailů,“ popisuje Sorrentinův rukopis.

Nakladatelství CREW vydává všechny tři části Batman: Dvojník kompletně v jedné knize, vázané a s přebalem, v překladu Ľudovíta Platy.

