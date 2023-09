SOUTĚŽ: Na migrantech nesejde. Vyhrajte Bestii, knižní výpravu na mexicko-americkou hranici

UKÁZKA Z KNIHY

Ze tmy zazní pronikavé, dlouhé, hluboké houkání. Bestie přijíždí. Zahouká jednou, zahouká podruhé. Naléhavá výzva k cestě. Kdo je připravený, musí uposlechnout právě teď. Dnes v noci tak učiní kolem stovky lidí. Probouzejí se ze spánku, setřásají ze sebe nánosy únavy, nahazují si batohy na záda, do ruky berou lahve s vodou a znovu se vydávají na místo, kde začíná trasa smrti.

Mezi stíny, které se táhnou podél kolejí, vyčnívají siluety drsné party. Je to asi třicet svalnatých chlapů. Vypadají jako válečníci. V rukou se jim rýsují klacky a železné tyče, někdy až dvoumetrové. Pokud je během cesty přepadnou útočníci, nehodlají ustupovat. Vědí, že i mezi nimi, středoamerickými migranty, se můžou schovávat železniční piráti, nachystaní zaútočit v temné divočině na úseku Ixtepec – Medias Aguas, mezi státy Oaxaca a Veracruz.

Domlouvají se u trati, zatímco za lokomotivou se na jediné koleji seřazuje dvacet osm vagonů připravených k odjezdu. Závěr je jednomyslný: když to bude nutné, budeme bojovat. Většina ocelových krabic už stojí v řadě, několik jich ale ještě zůstává na jedné z vedlejších kolejí. Jsou to okamžiky plné nejistoty. Sto stínů otáčí hlavami ze strany na stranu, jako by se pokoušely vyčíst, kam se vozy pohnou. Rázují podél kolejí a pak se vracejí zpět. Je potřeba se rozhodnout, než se mašina s nákladem dá do pohybu a černí pasažéři mířící na sever na ni budou muset naskočit za jízdy.

Bude to moje osmá cesta, ale na tenhle okamžik si zvyknout nedokážu. Rozkymácené siluety pokřikují, pobíhají sem a tam, v pozadí vše vyplňuje kovový zvuk Bestie a moc času na rozmyšlenou nezbývá. V mozku se mísí strach se vzrušením z něčeho nového. Víte jen to, že nechcete zmeškat vlak, že si nechcete splést vagon a skončit na odstavné koleji. Myslíte jen na sebe, na vyhlédnuté schůdky, na to, jak po nich vylézt, aby vám to nikdo nepřekazil.