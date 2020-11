SOUTĚŽ: S nadhledem o životě s alopecií. Vyhrajte novou komiksovou autobiografii Bez vlasů

Nikdy si nemyslela, že bude mít pleš dřív než její kluk. Neuměla si představit, že se jí bude stýskat po culíku, který ji lechtal na zádech. A už vůbec by ji nenapadlo, že blízké okolí i lidé na ulici jí budou vyjadřovat podporu v domnění, že si prochází chemoterapií. Svůj život s alopecií teď Tereza Drahoňovská líčí v Bez vlasů, komiksové autobiografii, o kterou si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 13:19 16. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obálka komiksové knihy Bez vlasů | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Když v průběhu několika měsíců přišla Tereza o všechny vlasy, musela se vyrovnat se změnou vzhledu, s pocitem ztráty ženskosti i s nabídkou paruk. Koloběh vyšetření a planých nadějí přinesl spoustu situací, na které se ale nyní dokáže podívat s nadhledem a humorem. V komiksu se tak nevyhýbá ani intimním a náročnějším okamžikům.

„Přemýšlela jsem, jestli v komiksu neodhaluju moc ze soukromí, příliš subjektivních myšlenek a nejistot. Zpětně jsem ale ráda, že jsem do toho šla. Právě to totiž dělá komiks výjimečným a osobním,“ říká Drahoňovská.

Dojde tak i třeba na to, že alopecie není vůbec levnou záležitostí. Autorka s nadsázkou vypočítává, že za to, co vydá za paruky, celostní medicínu, lékaře nebo módní doplňky, by si mohla užít 11 dní dovolené s plnou penzí v Thajsku, rekvalifikovat se na cukrářku nebo si koupit stádo muflonů.

Z komiksové knihy Bez vlasů | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Autoimunitní onemocnění, které Terezu postihlo, se týká mužů, žen i dětí a jeho příčiny jsou různé. Může za ním být stres, hormony, dědičnost nebo nezdravá strava. Chtěla proto, aby její kniha měla univerzální přesah a fungovala jako průvodce pro lidi, kteří trpí přímo alopecií nebo jinou nemocí.

„Komunita kolem alopecie mi hodně pomohla. Psát si s lidmi, kteří jsou na tom stejně, být oporou pro ty, kteří se s alopecií teprve seznamují a mají strach, co bude dál. Právě to byla jedna z hlavních motivací, proč komiks Bez vlasů vznikl,“ říká vystudovaná novinářka.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Na knize pracovala v tandemu s kreslířkou Štěpánkou Jislovou, se kterou založila sdružení Laydeez do Comics Praha propagující tvorbu komiksových autorek.

„Kdybychom se s Terezou neznaly roky a nepřátelily se, tak by to určitě nešlo,“ vysvětluje Jislová. „Takhle jsem věděla, co za každou stránkou scénáře stojí, nebyl to pro mě ‚jen‘ příběh, ale konkrétní zážitky, které jsem často zažívala s ní.“

Jak přidává, snažila se najít stylizaci, která dokáže být především vtipná, ale odvypráví i vážnější momenty. „Chtěla jsem vymyslet něco, co bude pro Bez vlasů naprosto typické, tak vznikl jednoduchý tvar Terčiny hlavy z obálky, který se dá nakreslit pár tahy, ale ve výsledku je hodně výrazný,“ popisuje.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 komiksů Bez vlasů, napište nám až do tohoto pátku 20. listopadu do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Štěpánka Jislová stojí také za komiksovým životopisem Milady Horákové. Jak se jmenuje spisovatel, se kterým na ní spolupracovala?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.