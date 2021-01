SOUTĚŽ: O neplodnosti a všem, co s sebou přináší. Vyhrajte komiksovou knihu Bezdětná

„Hele, to prostě vysadíš antikoncepci a je to, ani nevíš jak!“ slyšíte z jedné strany. „Úplně chápu, jak vám je. Nám to taky trvalo asi čtyři měsíce,“ slyšíte z druhé. Problémy s početím přinášejí bezmoc, vztek, izolaci, ale i naději, sblížení a černý humor. O tom, jak se z nenormálního stává normální, pojednává ilustrovaný příběh Moniky Baudišové. O komiksovou knihu Bezdětná si můžete zahrát tento týden v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 13:24 4. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obálka knihy Bezdětná od Moniky Baudišové | Zdroj: Nakladatelství Labyrint

„Od dětství slýcháme jednoduchý příběh o tom, jak se dva zamilují, mají sex, žena bez problému otěhotní, po devíti měsících se narodí zdravé dítě a hotovo. Člověk nečeká, že by se ho mohla neplodnost týkat, že by zrovna ta jeho cesta k dítěti mohla být tak dlouhá, bolestivá, drahá a frustrující,“ píše Baudišová v předmluvě knihy.

„Čím víc se ale dozvídám o nejrůznějších příbězích, tím víc mi ten původní scénář připadá jako úplné sci-fi. Realita je dost odlišná a v současnosti je na světě více různých způsobů, jak založit rodinu.“

Ukázka z komiksové knihy Bezdětná | Zdroj: Nakladatelství Labyrint

I přesto, že problémy s početím má až 15 procent Čechů, ilustrátorka přiznává, že když se s ní začali potýkat s manželem, měla dlouho pocit, že jsou v okolí jediní a výjimeční.

Úlevu nakonec Baudišová našla ve psaní a kreslení, což ji poradila psychoterapeutka, u které se nakonec ocitla po několika cyklech marného snažení otěhotnět, opakované zkušenosti s asistovanou reprodukcí a potratech.

„Cítila jsem se bezmocná, osamělá a v depresích po mnoha letech neustálé konzumace hormonů. Tyto ilustrace mi v temných okamžicích pomohly dostat emoce ven, utřídit si myšlenky a odnaštvat se na svět,“ říká.

Knižní formu ale její zážitky dostaly až později, jak popsala v rozhovoru pro Respekt. „Říkala jsem si, že by bylo fajn příběh sdílet, aby páry, které podobnou situaci prožívají, viděly, že to, co cítí, je normální. Že nejsou blázni ani divní – a že těch lidí je mnohem víc, než se zdá,“ vysvětluje.

Svým způsobem pomohl i lockdown během loňské první koronavirové vlny. „Nám jako grafickému studiu zrušili hodně projektů a měli jsme najednou málo práce. Navíc jsme byli zrovna ve Španělsku, kde se dva měsíce nesmělo vůbec vycházet ven. Tak jsem se do práce na knížce mohla pustit naplno. Podařilo se mi vše odosobnit, vidět z většího odstupu a objektivněji,“ dodává.

Monika Baudišová je grafická designérka, s Jordi Trillou tvoří česko-katalánské kreativní duo Pinkpill design. Společně pendlují mezi Prahou a Barcelonou a kromě grafiky se věnují ilustraci, animaci a vlastní tvorbě.

Jejím debutem byla ilustrovaná kniha Pikunikku – Japonský piknik, která vyšla také v nakladatelství Labyrint v roce 2017. Od té doby byla přeložena do francouzštiny, španělštiny a katalánštiny.

