SOUTĚŽ: Jak Bill objevil svět kódování. Vyhrajte knižní vzpomínky miliardáře Gatese

„Škole Lakeside kdosi zapůjčil počítač PDP-8 od společnosti Digital Equipment Corporation. Psal se rok 1971, a přestože jsem se tou dobou o rodící se svět počítačů už intenzivně zajímal, nic podobného jsem nikdy předtím neviděl,“ vzpomíná Gates v úvodu své knihy.

Obálka knihy Zdrojový kód | Zdroj: Nakladatelství Práh

Jak píše, do té doby s kamarády používali jenom obrovské sálové počítače, které současně sdíleli s dalšími lidmi. „Většinou jsme se k nim připojovali pomocí telefonní linky, protože byly zamčené v oddělené místnosti,“ popisuje technologie, které už dnes budou mladším čtenářům připadat naprosto směšné.

Počítač PDP-8 byl jiný. Navrhli ho tak, aby ho mohl přímo používat jeden člověk, a navíc byl tak malý, že se vešel na lavici vedle vás. Jako zařízení se v té době asi nejvíc podobalo novodobým osobním počítačům, které se objevily až zhruba o dekádu později.

„Sám pro sebe jsem si tehdy stanovil výzvu a rozhodl se, že se pro tenhle nový počítač pokusím napsat verzi programovacího jazyka BASIC,“ ohlíží se Gates za svou prvotní motivací.

Zdrojový kód je příběhem o jeho zásadové babičce, ambiciózních rodičích, prvních hlubokých přátelstvích i náhlé smrti nejlepšího kamaráda. O marných snahách zapadnout, o tom, jak Gates na počátku nové éry objevil svět kódování a počítačů, i o tom, jak se jako náctiletý vydal na cestu, jež ho od jeho půlnočních eskapád v nedalekém počítačovém centru zavedla až do pokoje na vysokoškolské koleji, kde odstartoval revoluci, která změnila svět.

První část knižních vzpomínek Billa Gatese vydalo nakladatelství Práh v překladu Daniely Reischlové a Jiřího Petrů.

UKÁZKA Z KNIHY Do té doby jsem školou proplouval díky tomu, že učitelé za mou maskou lhostejnosti rozpoznali potenciál. V Lakeside se zdálo, že vidí pouze onu masku. Jsem si jistý, že po prvním roce, který jsem strávil v nové škole, měli rodiče pochybnosti, zda se rozhodli správně. Já je rozhodně měl. Ale kdybych onoho jara věnoval pozornost poslednímu vydání Lakesideských novin, všiml bych si dvouodstavcového článku na konci druhé strany. Psalo se v něm, že od podzimu bude oddělení matematiky připojeno k počítači. „Doufáme, že někteří studenti tuto možnost využijí k práci na rozsáhlých projektech,“ přemítal autor článku.

