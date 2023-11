SOUTĚŽ: Život v sedmi písních. Vyhrajte netradiční biografii hudebníka Boba Dylana

Marcus se proslavil svými odbornými a literárními eseji, které zasazují rockovou hudbu do širšího kulturního a politického kontextu. Jeho nejnovější kniha vypráví příběh Boba Dylana prostřednictvím jeho šesti autorských písní (Blowin' in the Wind, The Lonesome Death of Hattie Carroll, The Times They Are a-Changin' Desolation Row, Ain't Talkin' a Murder Most Foul) a jedné převzaté lidovky (Jim Jones).

Marcus se ohlíží za 60 lety Dylanovy tvorby a jejími kořeny v americké lidové hudbě a zkoumá i muzikantův obrovský vliv na světovou uměleckou scénu. Činí to natolik zevrubně a fundovaně, že nic podobného v běžné biografii nenajdeme.

Jak folkové songy z počátku Dylanovy kariéry inspirovaly protestující umělce spojené s hnutím Black Lives Matter? Kudy vede linka mezi baladou o zavraždění černošské servírky a tvorbou avantgardní performerky Laurie Andersonové? Proč se Dylan ve zralém věku vrátil ke starým lidovkám a několik let je systematicky nahrával? A co znamená defilé slavných i neznámých historických postav a písňových úryvků ve skladbě Murder Most Foul?

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Každé písni je věnovaná jedna kapitola. Připravte se proto na fascinující jízdu časem a prostorem, během níž se z New Yorku 60. let přesouváme do horského zapadákova v Severní Karolíně na počátku 20. století, pak zase na avantgardní elektronickou scénu v reaganovské éře nebo do washingtonského Kapitolu v lednu 2021, kde právě probíhá útok fanatického davu na samotné srdce americké demokracie.

Marcus Greil psal recenze a sloupky pro časopisy Rolling Stone, Creem, Village Voice, Artforum a hudební server Pitchfork. Je autorem a editorem řady knih, z nichž tu nejznámější – Mystery Train z roku 1975 – zařadil týdeník Time mezi 100 nejlepších knih literatury faktu od roku 1923.

Marcusův přístup a způsob práce inspiroval nespočet dalších novinářů. Jeho nejnovější knihu Bob Dylan. Život v sedmi písních vydalo nakladatelství Prostor v českém překladu Raniho Tolimata.

V knižní soutěži hrajeme o publikaci Bob Dylan. Život v sedmi písních | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokud se chcete zapojit do soutěže o pět publikací Bob Dylan. Život v sedmi písních, napište nám až do tohoto pátku 1. prosince do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: