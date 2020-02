SOUTĚŽ: Nenatočený film Bohemia. Vyhrajte první román režiséra Jana Svěráka

Ivan Šustil má rodinu, dvě děti a je sukničkář. Natočil dva nadějné snímky a teď mu starší britská producentka nabízí udělat jeden v angličtině. Tak začíná román Bohemia, ve kterém se režisér Jan Svěrák nechal inspirovat vlastním životem. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 13:28 10. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Literární prvotina režiséra Jana Svěráka Bohemia. | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Psát beletrii je mnohem svobodnější než psát scénáře,“ přiznal Svěrák v rozhovoru pro Radiožurnál. „Realizace je mnohem snažší. Nemusíte shánět peníze, přemlouvat někoho, aby v tom hrál, a pak se dívat, že to nehraje, jak byste chtěl. V knize mi všichni hrajou bezvadně.“

Román nese podtitul Nenatočený film. Jeho první verze z roku 2003 totiž měla původně být předlohou k budoucímu snímku.

„Tehdy z toho sešlo. Teď jsem to vzal, protože mi toho příběhu bylo líto, a přepsal to z jiného úhlu pohledu. Použil jsem strukturu a příběh třicátníka a podíval se na to očima padesátníka. To mě moc bavilo,“ přiznává režisér.

„Je to hodně podobné mému příběhu, proto jsem si dovolil to napsat tak dlouhý, protože o tom vím hodně,“ dodává s tím, že si ve fikci dovolil udělat, na co v životě neměl odvahu. Jeho hrdina se pustí do natáčení filmu, do kterého by sám nešel.

Do role svého alter ega Ivana Šustila chtěl Svěrák původně obsadit Kryštofa Hádka, který hrál v jeho válečném dramatu Tmavomodrý svět. Nakonec se herec stal alespoň kmotrem románu během jeho křtu.

Bohemia ale není úplnou knižní prvotinou Jana Svěráka. V roce 2010 vydal vyprávění pro děti s názvem Kuky se vrací, které se stalo předlohou pro jeho pozdější filmovou adaptaci.

