SOUTĚŽ: Bylinky na mém stole. Vyhrajte kuchařku foodblogerky Dagmar Heřtové

Jaké jsou charakteristické bylinky pro asijskou kuchyni a jak je používat? Čím si vás získá saturejka? Jak pečovat o bylinky zakoupené v květináči pro rychlou spotřebu? A jak předejít jejich vadnutí? Na to ve své kuchařce Bylinky na mém stole, s podtitulem Kouzlení s bylinkami, odpovídá foodblogerka Dagmar Heřtová.

Bylinky mají své místo v české i tuzemské kuchyni. Prakticky bez nich nejde vařit. Zlepšují nejen chuť pokrmů, ale také pomáhají k trávení. Hojně je používali už naše babičky, my se teď vracíme k těm, které zůstaly v historii pozapomenuty.

„Bylinky jsou velký fenomén. Zažívají velký boom, a to nejen pro jejich zdravotní benefity, to znamená co všechno obsahují, že mají minerály, zvláštní esenciální oleje, které nám pomáhají. Ale také proto, že bez nich jednoduše vařit nejde, jídlo není dobré, nevypadá tak, jak by mělo, ale bylo by úplně nudné,“ přiznává inspiraci k napsání kuchařky zaměřené na bylinky Heřtová v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

Podle foodblogerky a cestovatelky k české kuchyni patří především kopr a majoránka. Tu jako jednu z mála bylinek také doporučuje používat sušenou, protože pak má intenzivnější chuť a k tuzemským jídlům se hodí lépe. Co by si naopak přála, aby se u nás při vaření používalo více, je estragon, koriandr nebo třeba kerblík.

Kniha Bylinky na mém stole: Vaření s bylinkami od Dagmar Heřtové | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

Svou knihu Bylinky na mém stole představuje jako souhrn základních znalostí o bylinkách a jejich principech a také o způsobech jejich používání v kuchyni. To vše doplňují recepty, které by bez bylinek nebyly kompletní. Najdete tu návody jak na zavařování a exotické pokrmy, tak třeba na saláty a vegetariánská jídla.

Dagmar Heřtová je foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování a také recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle a nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Na server iROZHLAS.cz přispívá pravidelně od října 2018. Její gastroglosa vychází každou sobotu.

Heřtová žije v Praze a v Anglii, kde čerpá inspiraci při hledání chutí a při oživování původních receptů v prostředí moderní kuchyně.

