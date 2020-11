SOUTĚŽ: Čarostřelec. Vyhrajte vítězný román letošní literární ceny Knižního klubu

Hluboko do hor mezi pytláky a pašeráky zavede čtenáře historická detektivka Čarostřelec. Debutová kniha Jana Horníčka byla v září vyhlášena vítězem 25. ročníku Literární ceny Knižního klubu, porota ji vybrala z více než osmdesáti zaslaných rukopisů. Tento týden si o ni můžete zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Liberec / Hejnice 13:34 30. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obálka knihy Čarostřelec od Jana Horníčka | Zdroj: Knižní klub

Příběh začíná během mrazivého února roku 1789 kdesi na cestě z Reichenbergu do Hejnic. Na klikaté cestě strmým, zalesněným průsmykem se v dostavníku seznamují dva muži: kněz, který prchá před svou minulostí, a podivínský lékař z Vídně.

Brzy se ukáže, že je dohromady nesvedla náhoda, ale lstivý úklad. Oba totiž vědí až příliš o temném případu svatokrádeže. Pátrání se komplikuje, dva týdny po vyloupení hejnického kostela dojde k sérii krvavých vražd. Vyšetřování zavleče dvojici postav hluboko do hor: mezi pytláky a pašeráky, kterým vládne čarostřelec Tapper.

O vítězi 25. Literární ceny Knižního klubu rozhodla porota, ve které zasedli spisovatelka, scenáristka a filmová publicistka Tereza Brdečková, spisovatel Pavel Brycz, literární historik a kritik Pavel Janáček, publicistka Kateřina Kadlecová a spisovatelka Jana Šrámková. S cenou je spojené vydání knihy a prémie ve výši 100 tisíc korun.

Vítězové se obvykle těší dalším literárním i komerčním úspěchům. Například romány Děvčátko, rozdělej ohníček Martina Šmause a Zvuk slunečních hodin Hany Andronikové získaly ocenění Magnesia Litera v kategorii Objev roku. Tapetář, kniha loňské vítězky Emy Labudové, byl na tuto cenu nominován letos.

Horníček v současné době vyučuje matematiku na střední škole v Hradci Králové. K historickým románům ho přivedl zájem o dějiny, psychologii a filozofii. Dosud publikoval jen časopisecky, Čarostřelec je jeho knižní prvotinou.

Reichenberg je německý název pro které severočeské české město?

