SOUTĚŽ: Cesta k obyčejnému lidskému štěstí. Vyhrajte nový román Aleny Mornštajnové

Sedmý román Aleny Mornštajnové hledá odpověď na otázku, proč se někteří lidé rozhodnou žít bez blízkých vztahů. I když by ho sama spisovatelka zařadila do žánru psychologických románů, vnímá ho jako podstatně laskavější než její předešlé knihy pro dospělé.

Příběh o síle minulosti a moci květin stojí na dvou vypravěčských linkách. První patří Báře, která se po letech vrací do Brodu do starého domu.

„Přestěhovala se zpátky do rodného města a myslí si, že když se vrátí na místo, kde byla kdysi spokojená, že se jí ten pocit vrátí. Koupila si tam domek, pracuje na zahradě a přemýšlí o tom, proč se jí uplynulá léta života nepovedla tak, jak si představovala,“ přibližuje spisovatelka jednu z hlavních postav v rozhovoru pro Radiožurnál.

Obálka nového románu Aleny Mornštajnové Čas vos | Zdroj: Nakladatelství Host

Mužský hlavní hrdina má přezdívku Ptáčník. „Je to člověk, který tráví hodně času v lese pozorováním přírody, hlavně ptáků, a lidem ve městě se zdá zvláštní. Nechce se zapojit do procesu vydělávání a utrácení. Nemá rodinu, žije dost samotářsky, i když se nedá říct, že úplně osaměle. V knížce odkrývám, proč se tak rozhodl žít,“ říká Mornštajnová.

Sama román Čas vos nazývá příběhem o cestě k obyčejnému lidskému štěstí, což dá podle ní hrozně velkou práci.

„Je to taky kniha o tom, že život na malém městě má svoje nástrahy a někdy je pěkně zrádný a že ne všichni lidé jsou dobří. S tím se prostě nedá nic dělat,“ vypráví autorka.

„Je to kniha o tom, jak vzniká nenávist a zášť mezi lidmi a jak těžké je odpustit, protože nenávist se zaryje pod kůži. A taky o tom, že by si každý měl najít něco nebo někoho, kdo mu bude naplňovat život a stane se pro něj záchranou i ve chvíli krize.“

Alena Mornštajnová debutovala v roce 2013 románem Slepá mapa, o dva roky později následoval román Hotýlek. Především díky oceňovanému románu Hana se stala jednou z nejoblíbenějších současných českých spisovatelek. Se čtvrtmilionem prodaných výtisků Hana dodnes zůstává také její neprodávanější knihou.

Její čtvrtý román Tiché roky zvítězil ve čtenářské anketě Kniha roku. Na jaře 2021 vydala dystopický román Listopád, za který dostala Cenu Česká kniha 2022. O dva roky později jí vyšel psychologický román Les v domě, který byl vyhlášen Českým bestsellerem 2023 v kategorii Cena čtenářů.

Mornštajnová je také autorkou několika knih pro děti (Strašidýlko Stráša, Kapka Ája, Teribea, Tajemství modré krabice, Vánoce v Šípkové ulici a Modrá planeta). Její knihy doposud vyšly ve více než dvaceti jazycích.

Její nejnovější román Čas vos vydalo nakladatelství Host.

Její nejnovější román Čas vos vydalo nakladatelství Host.