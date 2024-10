SOUTĚŽ: Čekám, až si pro mě v noci přijdou. Vyhrajte zápisky ujgurského básníka z čínské genocidy

„Přijeli v neoznačeném voze, což znamenalo, že se nejedná o oficiální záležitost,“ popisuje autor událost z března 2009. „Seděl jsem vzadu s mladíkem, který se mnou nemluvil. Druhý muž řídil a žena zaujala místo spolujezdce. Pochopitelně jsem uvažoval, proč pro mě přišli. Měl jsem pocit, že nic z toho, co jsem v poslední době dělal, jim nemohlo poskytnout záminku.“

Obálka knihy Čekám, až si pro mě přijdou | Zdroj: Nakladatelství Práh

Pro Tahira, předního básníka a intelektuála, nebyla perzekuce nic nového. Při pokusu vycestovat do zahraničí v roce 1996 ho policie zadržela a mučila tak dlouho, dokud se nedoznal ke smyšlenému obvinění a neskončil v převýchovném pracovním táboře.

Přestože tam musel přežít tři roky, nikdy by si nedokázal představit, jak radikální bude o 20 let později odpověď čínské vlády na ujgurskou otázku.

Byl prvním náznakem Tahirův mnohahodinových výslech poté, co si telefonoval s kamarádem básníkem z Nizozemska? Nebo to bylo tehdy, když jeho starého přítele odsoudili na doživotí čistě proto, že volal po dodržování ujgurských občanských práv? Anebo to snad mohl začít tušit, když policie zabavila Ujgurům rádia a nainstalovala rušičky, aby je odřízla od vnějšího světa?

Jakmile si Tahir všiml, že se park poblíž jeho domova v podstatě vylidnil, protože většina jeho sousedů skončila za mřížemi, věděl, že si policie může kdykoliv přijít i pro něj.

Jednou večer, poté, co jeho dcery usnuly, si vedle dveří položil boty, svetr a kabát, aby mu nebyla zima, kdyby ho policie o půlnoci odvedla. Jejich jedinou nadějí byl útěk ze země.

„Útěkem se Tahir zachránil před téměř jistou internací v táborech, jež spolkly přes milion Ujgurů, ale také mu to umožnilo vyprávět světu o katastrofě, která zachvátila jeho vlast. Tahir ve svých pamětech předkládá svědectví o jedné z celosvětově nejnaléhavějších humanitárních krizí a o přežití jedné rodiny,“ dodává v předmluvě anglický překladatel knihy Joshua L. Freeman.

Vzpomínkovou knihu Čekám, až si pro mě v noci přijdou vydalo nakladatelství Práh v překladu Jitky Jeníkové.

