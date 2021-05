SOUTĚŽ: Český New York. Vyhrajte kroniku života Čechů za velkou louží

V pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz si tento týden můžete zahrát o knihu Český New York. Historik Martin Nekola v ní zachycuje všechny aspekty života našinců za „velkou louží“. Připomíná zajímavé osudy Čechů a také ukazuje, jak tamní česká komunita ovlivnila naše moderní dějiny. Jeho příběhy přitom vycházejí z mnohaletého výzkumu přímo v newyorských archivech. Knižní soutěž New York 13:27 3. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Český New York od Martina Nekoly | Zdroj: Universum

Pulzující metropole i vstupní brána do USA. To je New York, který ve své historii dokázal přilákat i značné množství vystěhovalců z českých zemí. Po první světové válce dokonce komunita rodáků z Čech čítala přes 40 tisíc lidí.

Jedním z prvních, kdo se ve městě přezdívaném „Velké jablko“ usadil, byl Augustin Heřman z Kokořínska. V době příjezdu tohoto úspěšného obchodníka ale dnešní velkoměsto bylo ještě nizozemskou kolonií Nový Amsterdam.

Heřman se tu ve 40. letech 17. století stal předsedou Rady devíti, která město spravovala. Po neshodách s guvernérem ale přesídlil do Marylandu, kde zakoupil rozsáhlá panství a vytvořil první podrobné mapy oblasti.

Významných Čechů, kteří v New Yorku později našli domov, nebylo málo. Můžeme jmenovat Gustava Mahlera, Emmu Destinovou, Miloše Formana, Jiřího Voskovce nebo Adama Plachetku. Ne vždy to bylo jednoduché, ale česká stopa tam zůstává nadále. I třeba díky České národní budově nebo centru Sokol New York.

Pro historika Nekolu je spříznění s New Yorkem ale mnohem osobnější. Sám město navštívil nejméně dvacetkrát. Poprvé to bylo v roce 1995, kdy také na lavičce v Central Parku zaslechl postarší pár mluvit česky. Do legendárního, v té době teprve nedávno zavřeného podniku pana Vašaty, už si ale zajít nemohl.

„Tehdy mi to nic neříkalo, ale jak postupovala léta, pídil jsem se po historii české komunity, procházel archivy a knihovny, potkával se s krajany, naslouchal jejich neuvěřitelným životním příběhům a získal vzácné přátele,“ píše v úvodu knihy.

Spojení s New Yorkem má však Nekolova rodina daleko hlubší. Jednou z těch, která si v srpnu 1913 zdárně prošla imigrační stanicí na Ellisově ostrově, byla totiž jeho prababička.

Martin Nekola je politolog a historik. Specializuje se především na československý exil po únoru 1948, Čechy ve světě a nedemokratické režimy. Je koordinátorem projektu The Czechoslovak Talks. Vedle tří set odborných a populárně naučných článků publikoval i několik monografií, další připravuje.

