SOUTĚŽ: Cesta na konec noci. Vyhrajte nový překlad přelomového románu moderní literatury

Prvotina francouzského spisovatele Louise Ferdinanda Célina, ve které líčí hrůzy války, cesty po Africe i praxi lékaře na městské periferii, se po 85 letech dočkala nového českého překladu. Spolu s tím se vydala z hlubin noci až na její konec. Dostala totiž také nový název. Knižní soutěž Paříž 12:27 7. ledna 2019

„Á! Tak oni zas chtějí vyrukovat s Cestou. Vyvedlo mě to z míry. Za čtrnáct let se toho událo... Nebýt v úzkých, nemuset si vydělávat na živobytí, řeknu vám hned, zatrhl bych to. Nepustil bych ani řádek,“ píše Céline v předmluvě k vydání knihy z roku 1949.

Jeho knižní prvotina, přelomová svým bezprostředním jazykem a bohatou obrazností, vyšla v českém překladu pouhý rok od publikace v originále. Jaroslav Zaorálek jí tehdy dal jméno Cesta do hlubin noci.

Překladatelka Anna Kareninová nyní, více než 80 let od prvního vydání, vede román jiným směrem. Pod názvem Cesta na konec noci vrací do vyprávění Célinovu charakteristickou melodičnost jazyka, úsečnost i často nedokončenou promluvu „rozhněvaného intelektuála“, která v jeho následujících dílech ještě nabírala na intenzitě.

Nový název přitom ještě více odpovídá francouzskému originálu – i vlastnímu přání autora, který v korespondenci trval na tom, že v knize sám po takové cestě jde doslova „na konec noci“.

