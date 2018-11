SOUTĚŽ: Cílovníci. Vyhrajte bohatě ilustrovanou knížku o studentech Koleje Jiřího z Poděbrad

Nikdy s davem, každý za sebe a co nejlépe a nejupřímněji. Takové byly zásady studentů Koleje Jiřího z Poděbrad, kterými se řídili po zbytek života. Jeden později vedl olympijský výbor, druhý se stal světově uznávaným režisérem a třetí dokonce českým prezidentem. Jejich čas na chlapeckém internátu, jenž předčasně ukončil nástup komunistické moci, připomíná nová ilustrovaná knížka Cílovníci. Knižní soutěž Kolej Jiřího z Poděbrad 10:46 5. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukázka z knížky Cílovníci | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Den tvého svátku, Jiříku králi,

Kolej tvá radostně světí,

Zdraví tě studenti, velcí i malí,

zdraví tě všechny tvé děti.

Malý Záviš je rozpustilé dítě, které s rodiči a dvěma mladšími sourozenci vyrůstá ve 40. letech minulého století na pražských Vinohradech. Zná jen válku a jídlo na lístky, ale zato moc nerozumí holkám a vůbec světu dospělých.

Jenže válka skončila, a tak Záviš míří do Poděbrad na nově otevřený chlapecký internát na zámku krále Jiřího, kde by se mohl toho uličnictví zbavit. Jako nejmladší na koleji dostává přezdívku Píďa a na místní podmínky – jako třeba vodu se zvláštní pachutí, vynášení uhlí do třetího patra nebo tkalcovskou a vězeňskou stravu – si zvyká velmi pomalu.

V krátkých, skoro až deníkových záznamech vykresluje svá přátelství s dalšími kluky, školní aktivity i noční dobrodružství, která zahrnují průzkum duté stěny v umývárně. Popisuje také skautské výpravy, učení morseovky nebo třeba přípravu kolejních časopisů Slovo a Žralok.

Cílovníci vycházejí ze skutečných osudů studentů Koleje Jiřího z Poděbrad, neuniknou proto ani temnějším tématům. „V únoru nám do třídy přibyly portréty Stalina. Jednoho rána tam prostě visely,“ komentuje události Záviš a uvozuje tím začátek konce významné školy.

Autorkami knížky pro čtenáře starší devíti let jsou bohemistka a scenáristka Eva Papoušková a ilustrátorka a režisérka Galina Miklínová, která je známá především jako autorka trilogie Lichožrouti, již sama zadaptovala do celovečerního filmu.

