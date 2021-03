SOUTĚŽ: Civilizace. Vyhrajte oceňovaný román o dějinách, ke kterým mohlo dojít

Mohlo se to stát. Chybělo málo, vlastně jen tři věci: kdyby měli indiáni koně, kolo a ty správné protilátky, ubránili by se konkvistadorům a museli bychom přepisovat dějiny. Tento jejich alternativní vývoj popisuje Civilizace, nový román i v Česku známého francouzského spisovatele Laurenta Bineta, který byl v roce 2019 oceněn Cenou Francouzské akademie. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Cuzco 13:22 22. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obálka knihy Civilizace od Laurenta Bineta | Zdroj: Nakladatelství Argo

Román Civilizace stojí na této hypotéze: Atahualpa, vládce Incké říše, se vylodí v Evropě Karla V. Habsburského. Jak to tu v 16. století vypadá? Španělská inkvizice, Lutherovy reformy, rodící se kapitalismus. Zázračný vynález knihtisku, díky kterému promlouvá papír. Monarchie vyčerpané nekonečnými válkami a bez ustání ohrožované Turky. Moře sužovaná piráty.

Kontinent je drcený nepochopitelnými náboženskými a dynastickými sváry. Týraný a vyhladovělý lid se bouří a stává se možným spojencem Inků, kteří se nestačí divit podivným evropským rituálům a místnímu kultu jakéhosi „přibitého boha“.

„Celá kniha je záměrně ironická. Nejprve mi to jen přišlo zábavné – nechme připlout Inky do Evropy a sledujme, co se stane. Ale práce s vnějším pohledem mi pak nabídla i další vrstvy. Pokaždé, když něco pozorujete zvnějšku, bude to podivné a současně satirické,“ popsal spisovatel v rozhovoru pro časopis Respekt.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

„Chtěl jsem se pohybovat právě mezi historickou reflexí, vnějším pohledem, kritikou a ironií. Ale není to černobílá kritika, protože to není příběh o hodných Incích a zlé Evropě. Protagonista, incký vládce Atahualpa, se vlastně příliš neliší od Karla V. Chtějí ovládnout kontinent různými prostředky, ale oba usilují o zajištění jeho stability.“

Laurent Binet, původně pedagog, se do širokého čtenářského povědomí zapsal v roce 2010, kdy vyšel jeho román HHhH. Netradiční pohled na okolnosti atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942 získal Goncourtovu cenu za nejlepší románovou prvotinu. Dočkal se také filmového zpracování.

O pět let později přišel román Sedmá funkce jazyka, sémiologicko-konspirační hříčka točící se kolem až detektivního vyšetřování smrti strukturalisty Rolanda Barthese, kterou kritici označili za poučenou a zábavnou mystifikaci.

V Civilizacích Binet opět dokazuje, jak dobrý je vypravěč a fabulátor, který zná svou látku skrz naskrz, a navíc ji dokáže podat záživně, překvapivě a s příjemnou dávkou ironie. Stejně jako oba předcházející romány knihu vydalo nakladatelství Argo v českém překladu Michaly Markové.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 románů Civilizace, napište nám až do tohoto pátku 26. března do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Co v českém překladu znamená přezdívka, na kterou odkazoval název Binetovy knihy HHhH?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.