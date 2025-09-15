SOUTĚŽ: Kníratý televizní hrdina vlastními slovy. Vyhrajte memoár amerického herce Toma Sellecka
Bývaly doby, kdy jeho bujný knír platil za jeden z nejikoničtějších vousů v Hollywoodu. Získal si srdce diváků jako soukromý detektiv v havajské košili i jako starší přítel Monicy v seriálu Přátelé. Sám sebe svými slovy teď americký herec Tom Selleck popisuje v memoáru Člověk nikdy neví. Zahrát si o něj můžete v pravidelné soutěži webu iROZHLAS.cz.
Držitel ceny Emmy a Zlatého glóbu si v mládí přivydělával v reklamních spotech a uvažoval o dráze profesionálního hráče basketbalu. Nakonec ale zvítězil film.
Jeho hvězdnou kariéru odstartovala role charismatického detektiva v televizním seriálu Magnum. Následovala plejáda filmů od westernů, historických snímků přes kriminální dramata až po komedie, které stvrdily jeho herecké kvality.
Mezi jeho nezapomenutelné role patří soukromý detektiv Lance White v seriálu Rockfordovy případy, Peter Mitchell ve filmové sáze Tři muži a nemluvně, Matthew Quigley ve westernu Quigley u protinožců a Peter Malloy v komedii Svatba naruby.
Oblíbený je i jako Richard Burke, Moničin starší přítel v sitcomu Přátelé. Celou novou generaci fanoušků si pak získal ztvárněním komisaře newyorské policie Franka Reagana v úspěšném krimiseriálu Spravedlnost v krvi.
Selleck ve svých knižních vzpomínkách upřímně a s nadhledem popisuje svůj osobní a profesní život, nelehké začátky v Hollywoodu i role, které ho vynesly až na vrchol slávy.
Publikaci Člověk nikdy neví vydalo nakladatelství Universum v překladu Lubomíra Košnara.
