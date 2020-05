SOUTĚŽ: ‚Smrt není.‘ Vyhrajte ruský dystopický román Člověk nula

V následku globální katastrofy se počet lidí na planetě ustálil na třech miliardách. Nikdo neumírá, pouze se po dokončení svého života reinkarnuje. Pak se ale narodí Zero, tří miliardtý první člověk na planetě, který se nikdy narodit neměl. O dystopický román s prvky sci-fi od oceňované ruské autorky Anny Starobiněcové si můžete tento týden zahrát v rámci pravidelné knižní soutěže serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Svět / Socio 13:46 25. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Román Člověk nula od Anny Starobiněcové | Zdroj: Kniha Zlín / Albatros Media

„Příjemné čtení. Smrt není.“ Těmito slovy začíná dystopický příběh, který zavádí čtenáře do globalizované společnosti blízké budoucnosti, jejíž bezchybný chod a všeobecně panující radost zajišťuje centrální mozek, entita zvaná Živoucí.

Slova jako umírat nebo smrt jsou zakázaná, příslušnost k rodině či vlasti ztratila význam. Člověk se reinkarnuje a pokračuje od znovu. Do každého z životů si s sebou přitom bere informaci o těch předchozích.

Fyzický svět je vnímán jako primitivní. Vše podstatné se totiž odehrává ve virtuální realitě Socio, která ovládá životy svých obyvatel a nutí jim kvanta banálního obsahu. Ti, kteří se systému vymykají, putují do nápravných ústavů. Jenže každé uspořádání musí jednou selhat, a tak přijde na svět Zero.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Anna Starobiněcová bývá nazývána ruským Stephenem Kingem. Přízvisko královny hororu si získala svými hrůzostrašnými pohádkami pro dospělé. Ovšem ani jejím příběhům pro malé čtenáře nechybí napětí a strhující zápletka.

Spisovatelka, novinářka a scenáristka je držitelkou řady ruských i evropských literárních cen. V roce 2018 například obdržela ocenění pro nejlepší autorku od Evropské společnosti science fiction. Její knihy byly přeloženy do mnoha evropských jazyků, vyšly ale také v Japonsku, Turecku či Spojených státech.

Román Člověk nula, který kritici srovnávají s klasickými sci-fi romány George Orwella nebo Aldouse Huxleyho, přeložila do češtiny Adéla Koutná.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 románů Člověk nula, napište nám až do tohoto pátku 29. května do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Který výraz je antonymem pro kakotopii?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.