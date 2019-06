SOUTĚŽ: Čurda z Hlíny. Vyhrajte knihu o životech českých zrádců ve válce

Karel Čurda, Oskar Felkl, Bohuslav Bušta. Chcete blíž poznat tři záporné postavy české historie? Tento týden se v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz hraje o knihu dokumentaristy Miloše Doležala. Knižní soutěž Stará Hlína u Třeboně 11:34 10. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Miloše Doležala s názvem Čurda z hlíny v redakci iROZHLAS.cz | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: Český rozhlas

Vedle připomínek 77. výročí útoku na Reinharda Heydricha (27. května 1942) a jeho smrti (4. června) jsou i další dny, které se v souvislosti s nejvýraznějším činem českého odboje za druhé světové války připomínají méně.

Třeba 16. červen, kdy Karel Čurda přijel do Prahy a vešel do Petschkova paláce (úřadovny gestapa), aby napodruhé udal Jana Kubiše, Josefa Gabčíka a jejich pomocníky.

O pár dní později byli všichni po smrti.

9. června zase u vyhlazení Lidic na Kladensku asistuje Oskar Felkl. Ještě nedávno český četník, nyní kriminální asistent gestapa dělí úřední záznamy obyvatel na přítomné a nepřítomné a účastní se i všeho, co se děje v následujících hodinách. Večer se vrátí domů a manželka mu dá vyvětrat kouřem načichlou uniformu.

Na Vysočině, v místech, odkud v současnosti nádrž Želivka zásobuje Prahu vodou, zase „úřaduje“ Bohuslav Bušta. Během války je kvůli němu zatčeno přes 350 lidí.

Jak se z krejčího z Dolní Cerekve, vyučeného strojního zámečníka z Březové a výsadkáře ze Staré Hlíny u Třeboně stali konfidenti a zrádci? Co dělali? Co s nimi bylo po válce? A žijí dnes jejich příbuzní?

Dokumentarista Miloš Doležal přibližuje život a „válečnou kariéru“ třech mužů z výplatní listiny gestapa v knize Čurda z Hlíny, kterou můžete vyhrát v soutěži iROZHLAS.cz.

Vedle tří „dokumentárních povídek“ knihu tvoří také velké množství historických fotografií nejen z Lidic.

