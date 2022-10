SOUTĚŽ: Dave Grohl, vlastní rukou. Vyhrajte autobiografii známého rockera z kapely Foo Fighters

„Tak jsem napsal knihu,“ hlásí z přebalu Dave Grohl. Někdejší bubeník legendární Nirvany, od roku 1995 pak hlavní postava rockové skupiny Foo Fighters, se podle vlastních slov s příchodem koronavirové pandemie rozhodl čelit největšímu strachu svého života – nicnedělání – a dal své dosavadní kariéře podobu „čtyřsetstránkového monstra“. O Vypravěče si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Springfield (USA) 21:20 17. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Léta jsem přemýšlel, že to udělám, a dokonce jsem dostal pár pochybných nabídek. (‚Je to hračka! Stačí udělat čtyři hodiny rozhovorů, najít někoho, kdo to za tebe napíše, dát tvůj obličej na obálku a bude to!‘). Rozhodl jsem se, že svoje příběhy napíšu, jak jsem to dělal vždycky – vlastní rukou,“ říká k přípravě knihy Grohl.

„Jsou jako píseň, kterou jsem nahrál a nemohu se dočkat, až se o ni podělím se světem, nebo čtení primitivního deníkového záznamu ze zašpiněného sešitu. Nebo dokonce poslech svého vlastního hlasu, který se v dětství odrážel od plakátů Kiss u mě v pokoji.“

Kniha nabízí jedinečnou příležitost dozvědět se detaily ze života legendárního rockera | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Příležitost mu podle jeho slov dala pandemie covidu-19. „Představa, že jen sedím na gauči, sleduju špatné telenovely a čekám, až se znovu otevřou stadiony, mě jako neklidného, tvůrčího ducha uvrhla do existenční krize,“ přiznává hudebník. „Musel jsem rychle něco vymyslet, nejen abych to celé přečkal, ale abych využil této přestávky v mém nekonečném, vyčerpávajícím rozvrhu.“

Jak tvrdí, rozhodně to neznamená, že by končil s prací. Jen se mu dostalo možnosti trochu si posvítit na to, jaké to je být klukem ze Springfieldu ve Virginii, který kráčí životem a zároveň si plní všechno, o čem jako mladý muzikant snil.

V pěti kapitolách zachycujících pět životních období zpěváka dojde na příběhy o tom, jak Grohl v osmnácti letech vyrazil na turné s kapelou Scream, hrál s Nirvanou a Foo Fighters, jamoval s Iggy Popem nebo vystupoval na Oscarech.

„Tancoval jsem s AC/DC a Preservation Hall Jazz Bandem, bubnoval pro Toma Pettyho a potkal jsem se se sirem Paulem McCartneym. Vyprávěl jsem pohádky na dobrou noc s Joan Jett a jednou jsem se i náhodou setkal s Little Richardem. A pak jsem taky letěl přes půl světa, abych si užil velkolepou noc se svými dcerami,“ láká na svá vyprávění.

Dave Grohl patří k nejoblíbenějším a nejuznávanějším osobnostem světové hudební scény už od roku 1991, kdy Nirvana vydala legendární album Nevermind, které definovalo celou jednu generaci. Velké úspěchy slaví i jako frontman Foo Fighters, s nimiž dosud vydal deset studiových alb a získal 15 cen Grammy. Vedle toho se podílel i na celé řadě dalších hudebních projektů.

Jeho knižní prvotinu, memoár Vypravěč, vydalo nakladatelství Pangea v českém překladu Michala Čermáka.

Kniha nabízí pohled do života Grohla | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

