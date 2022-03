SOUTĚŽ: Naše krize a jak z ní ven. Vyhrajte Česko versus budoucnost, poslední knihu novináře Klimeše

O jakou budoucnost chceme společně ve středu Evropy usilovat? Takovou otázku si ve své publikaci klade novinář David Klimeš. Jeho analýza nejpalčivějších problémů současného českého státu se necelé dva roky od svého vydání dočkala druhého vydání, které i po delší zkušenosti s koronavirovou pandemií a krizí jí způsobenou zůstává neméně aktuální. O knihu Česko versus budoucnost si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Praha 13:45 21. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komentátor Aktuálně.cz David Klimeš | Foto: Radko Kubičko | Zdroj: Český rozhlas

Klimeš situaci přirovnává k předčasné krizi středního věku, která se projevuje nespokojeností, nejistotou a neřešením příčin problémů. Výsledkem je „zaseklý stát“ bez silných sdílených hodnot, který nedokáže řešit některé nejnaléhavější úkoly.

K nim patří například exekuce a dluhová past, do které padá stále větší procento obyvatel Česka, nebo důchodová reforma, kterou se stále nepodařilo prosadit. Tyto a další palčivé problémy rozebírá na základě aktuálních dat, ale nechybí ani srovnání s masarykovským postojem k „naší nynější krizi“.

„Knihu jsem psal dlouho a po vypuknutí koronavirové pandemie jsem chvíli myslel, že celý text zahodím. Ale jen na chvilku,“ píše Klimeš v předmluvě své knihy.

„Brzo se ukázalo, že za skoro každým problémem, který si žádal rychlé řešení, je nějaká dlouhodobá potíž, kterou jsme nebyli schopni odstranit v dobrých časech, takže jen znásobuje krizi a zpomaluje akceschopnost státu. Lidé nosili roušku, ale nechráněné Česko bylo bez roušky,“ dodává novinář.

Právě předmluva je místem, které se mezi jednotlivými vydáními změnila nejvýrazněji. Ta původní, psaná bývalou slovenskou premiérkou a socioložkou Ivetou Radičovou, byla doplněná ještě o krátké shrnutí z pera autora knihy.

V závěru pak Klimeš nabízí osm možných doslovů z pera sociologů Martina Buchtíka a Daniela Prokopa, jaderné fyzičky Dany Drábové a ekonomů Filipa Matějky, Daniela Münicha, Danuše Nerudové, Tomáše Němečka a Filipa Pertolda.

„David Klimeš přesně identifikuje základní problémy, kterým Česko čelí, a nabízí jejich řešení. Jeho kniha Česko versus budoucnost je v dobrém slova smyslu technokratická. To znamená, že bez ideologických předsudků vysvětluje, co je nutné udělat,“ zhodnotil knihu Ondřej Houska v pořadu Exlibris na Českém rozhlasu Plus.

„Pozorovatelé české politiky ale nejspíš budou skeptičtí k tomu, zda se lidé, kteří mají nebo budou mít moc, Klimešových receptů chytnou. Z politiky se v Česku stal marketing. Obsah se vytrácí, i když jak známo, naděje umírá poslední.“

David Klimeš je držitelem prestižní ceny Karla Havlíčka Borovského. Vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd (FSV) a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na FSV UK dnes vyučuje komunikaci, marketing, komentář a ekonomiku.

V rámci své novinářské praxe působil v deníku E15 a Hospodářských novinách, byl analytikem týdeníku Ekonom. Momentálně je komentátorem serveru Aktuálně.cz a Českého rozhlasu Plus.

Knižně mu vyšly publikace Aby dobro neškodilo (rozhovor se spoluzakladatelem neziskové organizace Člověk v tísni Šimonem Pánkem) a Jak probudit Česko. Jeho poslední počin Česko versus budoucnost vydalo nakladatelství Vyšehrad.

UKÁZKA Z KNIHY Česko čím dál více automaticky spoléhá na výhody členství v Evropské unii a NATO, aniž by bylo ochotné přispět a být konsenzuální. Česká politika je v EU zesilována Visegrádskou čtyřkou. To by na první pohled mohlo vypadat, že neopakujeme omyl z 20. Let, kdy jsme nebyli schopni být ve střední Evropě jednotní, ale Visegrádské čtyřka je od vstupu do evropských struktur spíše obranou strukturou, která bojkotuje jakýkoliv nápad Bruselu, Paříže či Berlína. Pozitivně se není schopna shodnout takřka na ničem, když dojde v Bruselu na praktickou politiku: od emisí přes energetiku až třeba po zahraniční politiku a plán obnovy Evropy po koronavirové pandemii. Česko není schopné navázat vedle Visegrádské čtyřky další dobré vztahy. Příkladem slušného zajištění mnohem rizikovějšího regionu baltských států je projekt Nové Hanzy, kde se od Nizozemí přes Skandinávii pro postkomunistické baltské státy vytvořila silná skupina, která chce modernizaci EU.

