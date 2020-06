SOUTĚŽ: Vyhrajte Dědinu z pera Petry Dvořákové, nejlepší audioknihu uplynulého roku

„Chodit v teplákách je něco jiného než se do nich narodit,“ říká spisovatelka Petra Dvořáková o hrdinech svého románu Dědina. V tragikomickém příběhu obyvatel jedné vesnice kdesi na Vysočině nechybí závist, nevěra ani sousedská nevraživost. Všichni tam na sebe vědí všecko, počítají každou korunu a civějí druhým do talíře i do postele. O nejlepší audioknihu loňského roku si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Vysočina 9:59 22. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obálka audioknihy Dědina | Zdroj: One Hot Book / Nakladatelství Host

Hospoda, malá prodejna, zabijačky. Život stále spjatý s půdou, zvířaty a zemědělstvím. Josef se marně trápí, proč syn Zbyňa odmítá převzít hospodářství. Vavirci počítají, odkud by mohla kápnout další koruna. Prodavačka Maruna se snaží být s každým zadobře. Řezník Láďa se dobývá pod cizí sukni. A malá Petruna ani chvilku neposedí. „Jednoho rána jsem se probudila a napadlo mě, jaké by bylo být prodavačkou ve venkovském obchodě. A najednou jsem byla Marunou, která stojí za pultem, krájí gothaj, obsluhuje přiožralýho Lojzka a přemýšlí, jestli by neměla Zbyňovi rychle zaběhnout rozklepnout na pánev pár vajec. Tímhle okamžikem jsem se propadla do Dědiny a vynořila se z ní až po napsání,“ představuje cestu ke své knize Dvořáková. Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ukázka z audioknihy Dědina od Petry Dvořákové. Čtou Pavla Tomicová, Dita Kaplanová, Jiří Vyorálek, Jaromír Dulava, Johanna Tesařová, Robert Hájek a Ivana Uhlířová „Jako malé dítě jsem na vesnici žila, a když tam velmi zřídka přijedu, vidím, jak se všechno mění, a cítím potřebu zachovat obraz současného venkovského světa, který bereme jako samozřejmý, ale on bude za 20 let jiný, a co se nám tak líbilo, může být nenávratně pryč. Stejně jako jazyk, kterým se na venkově dnes mluví.“

Jak spisovatelka vysvětluje v rozhovoru pro nakladatelství Host, její postavy jsou archetypy vesnických obyvatel. „Ve většině našich vesnic najdete nějakou prodavačku v obchodě, která sbírá drby, nějakého místního ožralu, vypočítavé rodiny a tak dále,“ říká.

„I když se vypravěči střídají a každý si říká tak trochu svoje, všichni jsou spojeni místem i časem, všichni se znají, každý ví o tom druhém, občas víc než on sám. Je to taková čtenářská turistika – vydejte se na současnou vesnici a zažijte ji se vším všudy.“

Podle autorky z venkova vypadá celý svět trochu jinak. „Jistěže se dnes život ve městě a na vesnici přibližují, ale má to své limity. Když člověk z venkova přijde do města, může se z něj přirozeně stát městský člověk. Ale opačně to nejde. Když se na vesnici přistěhujete, možná si zvyknete chodit v teplákách, ale to je něco jiného než se do tepláků narodit. To je zákon dědiny,“ dodává Dvořáková.

UKÁZKA Z KNIHY „Teta vytáhne pár fotek, kerý nechá kolovat. Vrátí se jí celý umaštěný. Za chvilku už slyšim, jak vykládá, že kerási ženská loni smažila na pohřeb Smejkalum řizky, ale tak je připálila, že to nebylo k jidlu. Jenže jak byla taková blbá a nevěděla si rady, tak ty řizky všem rozdala na talíř a dělala jakoby nic. A když se pak ptali, co to má znamenat, vodbyla je, že prej to sou pohřební a basta.“

V osmihodinové adaptaci v režii Jitky Škápíkové vystupují Pavla Tomicová, Jiří Vyorálek, Dita Kaplanová, Jaromír Dulava, Robert Hájek, Johanna Tesařová a Ivana Uhlířová. Právě vhodný výběr herců a tvorba jednotlivých charakterů zaujal porotu ceny Audiokniha roku.

„Výtečné herecké obsazení, kdy každý z interpretů souzní s postavou, spolu s užitými jazykovými prostředky, má za následek dokonalou autentičnost charakterů i atmosféry prostředí. Chytrá postprodukční práce výslednému dojmu jen napomáhá,“ uvedl předseda poroty Jakub Horák.

„Ocenili jsme také režijní invenci odrážející se v nápadité zvukové a hudební složce. Jako celek pomáhá audiokniha literárnímu dílu k ještě většímu účinku.“



Petra Dvořáková získala v roce 2007 cenu Magnesia Litera v kategorii publicistika za rozhovorovou knihu Proměněné sny. Od té doby ale platí spíše za úspěšnou autorku fikce.

Julie mezi slovy jí přinesla ocenění Zlatá stuha za nejlepší beletristickou knihu pro mládež. Román Dědina se v roce 2018 zařadil mezi nejprodávanější a nejoceňovanější tituly české prózy. Zatím posledním dílem Dvořákové je novela Vrány.

