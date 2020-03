SOUTĚŽ: Clifton, kapitán Exner a rada Vacátko. Vyhrajte novou monografii Dějiny české detektivky

Po celé 20. století byla nejoblíbenějším oddechovým žánrem českých čtenářů. Oblíbenosti se ovšem detektivka těší dodnes. Dosud ale nevznikl žádný přehled, který by ukázal třeba to, kdy se poprvé objevil český detektivní román nebo jakou roli hrál v různých režimech naší historie. Mění to nová publikace Dějiny české detektivky. Tento týden si o ni můžete zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 12:34 9. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Dějiny české detektivky od Michala Jareše v redakci iROZHLAS. | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

Za domov detektivek a kriminálního žánru se obecně považuje Velká Británie. Právě od anglosaských kolegů se ale čeští knižní vyšetřovatelé mnohdy liší. „Hlavním charakteristickým rysem je jakási antiheroičnost detektivů; nejsou to žádní svalnatí muži, géniové oplývající intelektem. Často také případy vyřeší třeba jen shodou okolností,“ vysvětluje v rozhovoru na Radiu Wave Pavel Mandys, jeden z autorů nové monografie.

Tuzemští literární kriminalisté také často ironizují, parodují nebo jinak podvrací autoritu takzvaného Velkého detektiva. Zvláštností také je, že mnohdy jejich příběhy psali uznávaní spisovatelé, jako byl třeba Karel Čapek nebo později Josef Škvorecký.

Zatímco dříve šlo v detektivkách pouze o odsouzení a potrestání zla, současné kriminální romány se podle Mandyse stále častěji zabývají závažnými společenskými otázkami a hlubšími tématy.

„Poté, co byl u nás přeložen třeba Stieg Larsson, se i čeští autoři inspirují skandinávskou vlnou a věnují se více realistickému popisu současnosti,“ popisuje literární kritik odklon od odlehčenosti kriminálních románů.

Dějiny české detektivky odhalují třeba to, proč se ve 20. a 30. letech psaly příběhy výhradně z Anglie či Spojených států, že dobré a čtivé detektivky vznikaly i v době protektorátu nebo že se čtenáři opakovaně zdráhali přijmout policistu jako bezvýhradně kladného hrdinu.

Autoři provázejí i jejím vývojem za poslední století a představují její různé podoby, jako jsou kriminální próza, noir, zlodějské romány, whodunitky, policejní romány nebo drsná škola spojená především s americkými zachmuřenými hrdiny.

Co se týče budoucnosti českého detektivního žánru, Mandys očekává, že dojde, že se krimi budou věnovat stále mladší autoři. „Těžko říct, určitě tady bude více zajímavých autorek, taky nás čeká vlna retra, protože to je celosvětovým trendem,“ dodává spoluautor knihy Michal Jareš.

Michal Jareš je literární historik, editor a básník. Spolupracoval na odborně zaměřených publikacích Svět rodokapsu, Dějiny československého komiksu 20. století nebo V panelech a bublinách. Uspořádal také výbor detektivních povídek českých spisovatelů 19. a počátku 20. století Lupiči nedobytných pokladen a publikaci věnovanou fenoménu cliftonek.

Pavel Mandys je literární kritik a publicista. Organizuje také knižní ceny Magnesia Litera. Na serveru iLiteratura.cz se mimo jiné věnuje žánrové literatuře a komiksu. Vydal knihy Praha město literatury a 2x101 knih pro děti a mládež, stojí rovněž za antologií krimipovídek Praha Noir.

