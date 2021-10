SOUTĚŽ: O životě někde mezi nebem a zemí. Vyhrajte deník nekonvenční farářky Martiny Viktorie Kopecké

„Hledala jsem tenkou hranici toho, o čem je vhodné psát a o čem už nikoliv. Nenašla jsem ji. A tak jsem prostě psala,“ říká o svém blogu farářka Martina Viktorie Kopecká, která se v těchto objevuje na televizních obrazovkách jako jedna z účastnic nejnovější série taneční show StarDance. O její zápisky z posledních tří let, které vyšly v knižní podobě jako Deník farářky, si můžete zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 13:36 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obálka knihy Deník farářky od Martiny Viktorie Kopecké | Zdroj: Mladá fronta, Albatrosmedia

„Farář většinou káže o tom, co ho zajímá a taky trápí. Jenže mluvit o laku na nehty a třeba o demilitarizované zóně mezi Koreami na kazatelně dost dobře nejde,“ vysvětluje Kopecká, co stálo za vznikem jejího blogu.

„Abych se vypsala z toho, co mi jde hlavou. Ať už je to teologie anebo něco zcela jiného,“ dodává farářka Církve československé husitské.

Martina Viktorie Kopecká, farářka Církve československé husitské | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Knižní vydání jejího blogu provádí čtenáře celým církevním rokem, který začíná adventem. Jaké to je být ženou – knězem? Čeho se kvůli službě musela vzdát? O čem přemýšlí, jak podle ní vypadá ráj a co by nám Ježíš pověděl, kdyby žil v dnes? S jakými předsudky se musí v životě vyrovnávat?

Ve svých textech nabízí úvahy, které se zdaleka netočí jen okolo náboženství, ale také vyprávění z cest po světě, příhody možné i dost nemožné, fotky, výstřižky z rozhovorů, a vzpomínky na setkání, která mladé farářce bezmála změnila život. Nechybí mezi nimi ani ta s papežem Františkem.

Protože kniha vznikala v době pandemie, nevyhýbá se ani tématům křehkosti života, smrti a snaze porozumět, co se to v naší společnosti děje, kam se poděla víra i kde hledat pevnou půdu pod nohama.

„Kdyby Bůh neměl smysl pro humor, nestvořil by paní farářku Martinu Viktorii. A my bychom se nikdy nedozvěděli, co nosí v zimě pod talárem, jaký poklad lez najít pod dlaždicemi v koupelně, co se pije na after-pope party, co mají společného vlci se ženami a spoustu dalších zajímavostí,“ říká ke knize spisovatel Petr Stančík.

Martina Viktorie Kopecká vystudovala teologii, psychologii a speciální pedagogiku – podle svých slov proto, aby k učení o Duchu přidala i lidskou duši a neurofyziologii. Tvrdí o sobě, že je věčnou studentkou, a tak v současné době pracuje na doktorské práci a dokončuje další psychoterapeutický výcvik.

Bohu i lidem slouží už desátým rokem v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a také v malé kapličce ve Strašnicích v Praze. V roce 2013 ji v Jižní Koreji zvolili do ústředního výkonného výboru Světové rady církví. Roli farářky překračuje svými dalšími úlohami, třeba jako prezidentka festivalu Meeting Brno nebo jako Vyslankyně dobré vůle ČR.

Knihu Deník farářky, která dává dohromady blogové příspěvky Kopecké od roku 2017, vydalo nakladatelství Mladá fronta. Doplňují ji ilustrace Moniky Pavlovičové a Petra Weigela.

