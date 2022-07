SOUTĚŽ: ‚Máte recept? A mohla bych ho vidět?‘ Vyhrajte sbírku příhod Deník holky z lékárny

Víte, čemu se v lékárenské řeči přezdívá retax nebo s čím odchází pacient, který si do lékárny přišel na test na gravitaci či pro kozla? To a mnoho dalšího se dočtete v knižní sbírce komických i poučných příhod, které jsou každodenním chlebem pracovníků lékáren a jejich návštěvníků. O Deník holky z lékárny si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Lékárna 14:00 25. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhrajte knihu Deník holky z lékárny od Martiny Lachnittové | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

„Pokud vystudujete školu a začnete pracovat v lékárně, smiřte se s tím, že váš život už nebude nikdy jako dřív,“ píše farmaceutická asistentka Martina Lachnittová v kapitole s názvem Holka z lékárny a lékárnička na cesty.

„Najednou zjistíte, že bez pravidelného užívání hořčíku, probiotik a omega kyselin nedává nic smysl. Najednou zjistíte, že na ulici posloucháte dítě, které kašle, a přemýšlíte nad typem kašle a nad tím, co by mu na to pomohlo. Vaše práce se začne promítat i do jiných oblastí života. Vezměte si takovou obyčejnou lékárničku na dovolenou. Už nikdy vám nebude stačit Ibalgin a živočišné uhlí, protože co kdyby vás chytla kvasinková infekce, kombinovaná s průjmem, bolestmi ucha a pravou chřipkou?“

Nechybí ani úsměvné ilustrace | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Její knižní deník přímo navazuje na stejnojmenný blog, který si už několik let vede na facebooku. Jak přiznává, impulsem k jeho založení byl celkem nevinný rozhovor se spolubydlícím o tom, že „lidské příběhy a přání, se kterými pacienti chodí za lékárníky, člověk nevymyslí, ani kdyby se hodně snažil“.

Deník holky z lékárny obsahuje poutavé, veselé, zarážející, ale i naučné příběhy z prostředí lékárny, u kterých čtenáři nedostanou příležitost se nudit.

Zjistí například, jaké vzdělání a povinnosti má člověk, který pracuje v lékárně, jak vypadá lékárenské názvosloví nebo co se lékárníkům občas honí v hlavě při hovorech s pacienty, a seznámí se s roztodivnými názvy a zkomoleninami, co se dají v souvislosti s léčivy vymyslet.

Martina Lachnittová v oboru pracuje necelých osm let. Za tu dobu vystřídala čtyři lékárenské společnosti, vyzkoušela si práci ve třech různých městech a napsala několik sloupků do časopisů. Všech příhod zachycených v Deníku holky z lékárny se podle svých slov osobně účastnila — ať už jako expedient či tichý pozorovatel.

Knihu, opatřenou ilustracemi Pavly Filip Navrátilové, vydalo nakladatelství CPress.

